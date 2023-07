Te laag bod en flirt met Juventus: hoe het fout liep tussen Inter, Chelsea en Romelu Lukaku

Tussen Chelsea en Inter komt het normaal gezien niet meer goed over een transfer van Romelu Lukaku (30). De Rode Duivel blijft er rustig onder, maar hoe is het zover kunnen komen?

Vrijdagavond heeft Inter de stekker uit de onderhandelingen met Chelsea getrokken. Romelu Lukaku maakt dus geen definitieve transfer naar de Italiaanse club, nochtans was er al maandenlang geflirt tussen de Rode Duivel en Inter om een verlengd verblijf te forceren. Hoe is het dan toch zo kunnen eindigen?

Om dat te begrijpen moeten we terug naar midden juni. Het Saoedische Al-Hilal doet op dat moment een bod op Lukaku van 45 miljoen euro plus 5 miljoen euro bonussen. Bij Chelsea zijn ze enthousiast en zien ze die transfer wel zitten, Lukaku weigert echter. Zijn sportieve honger is nog te groot, hij wil in Europa blijven voetballen. Chelsea pusht, maar Lukaku plooit niet.

Hopen op 50 miljoen

Bij de Londense club hopen ze sindsdien een Europese club te vinden die ook een bod van rond de 50 miljoen wil doen voor Lukaku. Niet verwonderlijk, gezien de Blues in de zomer van 2021 nog 115 miljoen euro betaalden voor de Rode Duivel en Lukaku nog drie jaar onder contract ligt.

Bij Inter hebben ze echter niet de financiële middelen om zo’n bod te doen. Bovendien trapte de Italiaanse club de voorbije weken op de tenen van Chelsea door een inschattingsfout bij de keuze voor de tactiek om Lukaku in te lijven. Inter probeerde het met dezelfde tactiek als vorig jaar: laten uitschijnen dat Lukaku enkel naar Inter wil en Chelsea zo onder druk zetten om de prijs te laten zakken.

Een eerste bod – huur met aankoopoptie – bleef echter bijzonder ver onder de Engelse verwachtingen en creëerde allerminst goodwill bij Chelsea. In Londen ervaarden ze die poging als onrespectvol, wat niet hielp in de verdere onderhandelingen.

Inter deed wel nieuwe pogingen, maar bleef keer op keer ver onder het bod van Al-Hilal. Er gaan in Italië geruchten rond over een laatste bod van Inter van 35 miljoen euro plus 5 miljoen euro bonussen, maar volgens onze informatie zou het laatste bod van Inter een pak lager liggen en 30 miljoen euro plus 5 miljoen euro bonussen bedragen.

Chelsea weigerde dat opnieuw, waarna Inter vrijdagavond besloot om de stekker uit de onderhandelingen te trekken. Te meer omdat intussen was uitgelekt dat de entourage van Lukaku ook met concurrent Juventus in gesprek was. Dat heeft voor emotionele reacties gezorgd en is in het verkeerde keelgat geschoten bij Inter. Nochtans is het niet onlogisch dat Lukaku ook een plan B achter de hand wilde hebben voor het geval Inter en Chelsea er niet zouden uitkomen.

Wat nu?

Het afspringen van de transfer naar Inter is niet het ideaalscenario voor Big Rom, maar de Rode Duivel blijft er wel rustig onder. Hij is topfit en heeft toestemming van Chelsea om maandag niet mee te gaan op stage naar de VS. Het besef is er dat de mercato nog lang duurt en dat voorlopig nog maar weinig topspitsen een transfer hebben gemaakt, waardoor het eigenlijk wachten is op het eerste dominosteentje dat valt. Eén ding is zeker: Lukaku wil in Europa blijven voetballen, al zal het normaal gezien niet bij Chelsea of bij Inter zijn.

Volgens Italiaanse media is er intussen een akkoord tussen Chelsea en Juventus over een overgang van Lukaku, volgens onze informatie zou er enkel een mondeling bod zijn gebeurd en is er nog geen akkoord. Afwachten hoe de situatie evolueert.

Met Roc Nation is er volgens onze informatie overigens geen breuk met Lukaku.