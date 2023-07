Stakingen lijken weinig indruk te maken op directie Ryanair

120 geschrapte vluchten en meer dan 21.000 reizigers die niet konden vertrekken, of hun vlucht moesten omboeken. Dat is uiteindelijk de balans van de staking afgelopen weekend door de in België gestationeerde werknemers van Ryanair. Op de luchthaven in Charleroi, waar Ryanair zijn Belgische basis heeft en de meerderheid van zijn vluchten, bleef het daardoor opvallend rustig. Getroffen passagiers waren op de hoogte gebracht en zijn niet komen opdagen, zei Hervé Fransens, algemeen secretaris van Brussels South Charleroi Airport, tegenover belga.

De staking werd begin deze maand aangekondigd door christelijke vakbonden ACV Puls en CNE, en pilotenbond BeCa, nadat een lang aanslepend conflict met de directie over verloning en arbeidsomstandigheden een nieuw kookpunt had bereikt door een voorstel van de Ierse directie om aan de vlieg- en rusttijden van piloten te raken. Het Ryanair-management legde eerst een ultimatum van de vakbonden naast zich neer, en ook bij de laatste verzoeningspoging, vorige woensdag, kwam geen oplossing uit de bus.

Geld genoeg

‘Als de piloten willen staken, staat het hen vrij dat te doen’, reageerde Ryanair tegenover De Standaard. De bonden kregen dezelfde boodschap mee, en de directie herinnerde hen er tijdens het laatste overleg nog eens aan dat Ryanair financieel sterk genoeg staat om de impact van stakingen op te vangen. De Ierse lagekostenvlieger maakte afgelopen boekjaar nog een nettowinst van 1,43 miljard euro.

De vraag is dan ook hoe het verder moet? Los van de aankondiging dat hun vlieg- en rusttijden zou worden aangepast, draait het conflict tussen piloten en bonden vooral om verloning. Bij de uitbraak van de covid-crisis, toen ook Ryanair zijn vliegtuigen op het tarmac moest houden, zijn de piloten akkoord gegaan met een loonsverlaging van 20 procent. Daarbij kregen ze de belofte dat het binnen vier jaar zou worden hersteld, als de crisis achter de rug is.

Hun loon is nu sinds april weer op het niveau van 2019, maar omdat er op dat bedrag geen indexering is doorgevoerd (ondanks de hoge inflatie) zagen de piloten hun koopkracht stevig uitgehold. Daarom eisen ze nu een herstel van loon, dat wel rekening houdt met de inflatie van de afgelopen jaren. Zolang er geen akkoord is, kan de ‘sociale vrede’ niet gegarandeerd worden, zeggen de bonden, waarmee ze de deur openzetten naar meer stakingen. ‘De Ryanair-piloten behouden zich het recht voor om hun acties voort te zetten tot het einde van de huidige cao, tot oktober 2024’, klonk het in de stakingsaanzegging.

Armen amputeren

Maar op veel goede wil aan de andere kant van de tafel moeten de bonden niet rekenen. Topman Michael O’Leary zei ooit dat hij liever ‘beide armen laat amputeren’ dan te onderhandelen met vakbonden, en staat niet bekend om zijn buigzaamheid. Nadat Brussels Airport vorig jaar niet was ingegaan op zijn vraag om de haventaksen te verlagen, sloot hij de basis in Zaventem. O’Leary wijst erop dat Ryanair 86 basissen heeft in Europa, en dat alleen in België na de crisis nog geen herstelakkoord werd gesloten met de piloten.

Net omdat Ryanair zoveel basissen in Europa heeft, is het voor vakbonden ook moeilijker om een krachtige vuist te maken. Brussels Airlines, bijvoorbeeld, heeft maar één thuisbasis. Een staking bij het personeel in Zaventem laat zich er veel meer voelen. 120 geannuleerde vluchten op twee dagen is niet weinig, maar slechts een fractie van de gemiddeld 3.300 vluchten die Ryanair per dag uitvoert. Bovendien kan Ryanair met aanpassingen in zijn vluchtschema de impact proberen te beperken door Charleroi te bedienen vanuit andere landen (met buitenlands personeel) – al zijn de mogelijkheden beperkt, omdat de maatschappij in het drukke zomerseizoen al op volle capaciteit vliegt.

Meerdere ijzers in het vuur

Daar komt ook nog eens bij dat Charleroi een van de meest rendabele basissen is voor Ryanair. Volgens de bonden, die verwijzen naar interne benchmarks, zou de Waalse luchthaven zelfs de op één na meest rendabele zijn binnen de groep. Het maakt dat ze weinig schrik hebben dat O’Leary er de stekker uittrekt, zoals hij eerder in onder meer Eindhoven en Bremen heeft gedaan. Voor deze winter werd het vluchtschema al uitgebreid. Maar of het genoeg is om hem overstag te doen gaan, is een andere vraag.

De bonden houden ondertussen verschillende ijzers in het vuur. Behalve dreigen met een staking, lopen er nog rechtszaken die 48 piloten hebben aangespannen tegen Ryanair. Bovendien heeft ook het arbeidsauditoraat van Charleroi Ryanair in het vizier.