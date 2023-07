Wouter Beke: ‘Niet zo verknocht aan mocktails, tonic of bruiswater volstaat’

Wie slipt in de Wetstraat of in de geruchtenmolen belandt, verzeilt vroeg of laat in deze rubriek.

Streetfood

We zijn midden juli en dan is het op veel krantenredacties tijd voor een klassieker van het jaar: de vakantieplannen van de politici. Dat Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken en CD&V-voorzitter Sammy Mahdi beiden naar de Provence trekken, is niet echt spectaculair. Maar er zijn ook altijd een paar buitenbeentjes, zoals premier Alexander De Croo (Open VLD). Hij vertrekt straks richting Vietnam.

‘Dat stond al lang op onze bucketlist en nu de kinderen nog meewillen, moeten we ervan profiteren’, zegt De Croo aan Het Laatste Nieuws. ‘Geen idee wat we ervan moeten verwachten, maar we gaan zeker het beruchte Vietnamese streetfood proberen.’ Daarna gaat De Croo trouwens ook nog wat uitblazen in Noord-Italië.

Mocktails

Wie aan vakantie denkt, denkt vaak ook aan een lekkere aperitief. De Morgen ging weliswaar op zoek naar mensen die desondanks toch wat minder alcohol proberen te drinken en kwam onder meer uit bij voormalig CD&V-minister Wouter Beke. Hij plant jaarlijks een alcoholvrije periode in, al doet hij dat wel niet tijdens de zomermaanden, maar in januari. ‘Na drukke receptiemaanden voelde ik dat ik daar nood aan had’, zegt hij.

Beke beschrijft hoe hij in een maand tijd ‘gemakkelijk zeventig tot honderd evenementen’ bezocht. ‘Het is zeker niet zo dat ik dan van de ene naar de andere receptie zwalpte − ik ben altijd vrij sober met alcohol omgesprongen − maar de optelsom van al die evenementen liep tijdens die eindejaarsperiode wel mooi op. Dan gebruikte ik de eerste maand van het jaar om een soort fysieke en mentale reiniging te ondergaan.’

Streetfood (2)

Ook zijn partijgenoot en Vlaams minister Hilde Crevits gaat op zoek naar die fysieke en mentale reiniging. Ze gaat straks samen met haar echtgenoot en wat vrienden een sportieve bedevaart wandelen van de Portugese grens tot Santiago de Compostella. ‘Wandelen is voor mij haast filosofie: nadenken over het leven en obstakels overwinnen’, zegt ze aan Het Laatste Nieuws. ‘Ik heb de buitenlucht nodig om me goed te voelen. Wat extra zuurstof zal deugd doen, want het is een enorm drukke periode geweest.’

Ook N-VA-voorzitter Bart De Wever past naar eigen zeggen voor all-invakanties aan het zwembad die hij ‘de horror’ noemt. De Wever kiest voor een goedgevulde roadtrip door Scandinavië en de Baltische staten. Via Kopenhagen gaat het naar Stockholm, Tallinn, Riga en Warschau. De Wever: ‘We zijn echte stadsmensen, al zullen we in Zweden ook wat natuur zien. Tot mijn grote spijt moeten we Sint-Petersburg door de vreselijke oorlog wel links laten liggen.’

Mocktails (2)

Beke benadrukt in De Morgen nog dat hij tijdens zijn alcoholvrije periodes beter sliep. En dat de kilo’s er wat sneller afvlogen. ‘Na een voedzame winter is dat ook geen verkeerd effect’, klinkt het. Maar ook in de keuze voor non-alcoholische dranken wordt Beke niet bepaald frivool. ‘Aan de mocktails ben ik niet zo verknocht: een glas tonic of bruiswater volstaat voor mij evengoed. Ik heb ook thuis door het jaar altijd wel wat alcoholvrij bier staan, voor als er gasten langskomen. En soms drink ik daar, ook in de zomer, weleens een glas van mee.’

Feestburhemeester

Afgelopen vrijdag kreeg een West-Vlaming de stadssleutels van Gent overhandigd bij de start van de Gentse Feesten. Groen-schepen Bram Van Braeckevelt (36), afkomstig uit het West-Vlaamse Oostkamp, is er namelijk de feestburgemeester. ‘Ze zullen binnen Groen weten dat ik redelijk goed kan feesten, zeker?’, lacht hij in de Krant van West-Vlaanderen. Als hij één tip moet geven qua optredens op de Gentse Feesten, dan zegt hij Flip Kowlier. ‘Die staat maandagavond op het Sint-Baafs.’ Dat heeft volgens de schepen niets te maken met zijn afkomst. ‘Er zijn ook niet-West-Vlamingen die mij kunnen raken. Ik ben gewoon een geweldige fan van hem, ook al omdat hij niet in één hokje te stoppen is.’