Herbie Hancock bezorgt Gent Jazz feestelijk slot

Hij was met voorsprong de grootste naam op Gent Jazz zondag, maar daarom gaf Herbie Hancock nog niet het beste concert. Al kon hij zelfs op 83-jarige leeftijd nog tonen waarom hij de grootste naam was.

Gezien op Gent Jazz, 15/07

‘We gaan weird spelen’, zei Herbie Hancock, en hij zette ‘Overture’ in, een jam van 25 minuten waarin hij enkele oude tot stokoude nummers aan elkaar breide. Het leek alsof kapitein Hancock de overvolle tent meenam in een ruimteschip, want uit zijn synthesizers toverde de Amerikaanse jazzlegende allerlei spacey geluiden, en zijn muzikanten voegden daar enthousiast bijzondere kleuren aan toe. Zelfs de trompet van Terence Blanchard klonk als een synthesizer.

Je moest goed opletten om te herkennen welke nummers Hancock in die lange jam had verwerkt, maar gitarist Lionel Loueke hielp even toen hij uitgebreid citeerde uit ‘Rockit’, Hancocks grootste hit die dateert uit 1983. In dat langgerekte openingsstuk speelde Hancock ook gewoon piano, en dan hoorde je pas echt wat voor een geniale muzikant hij is: wat een uniek geluid, wat een virtuositeit.

Struinen met een keytar om de hals

Dat bleek ook in ‘Footprints’, de klassieker van Wayne Shorter, de boezemvriend van Hancock die vier maanden geleden is overleden – al werd ook dat nummer met een elektrisch sausje overgoten. Hancock speelde daarna enkele nummers uit zijn tijd met The Headhunters, zijn band die in de jaren 70 jazz vermengde met rock, funk en soul. ‘Actual proof’ klinkt nog altijd fris, en dit keer was de pianosolo zo fenomenaal dat Hancock er zowaar zelf van onder de indruk leek, getuige zijn brede glimlach. Waarna hij in ‘Come running to me’ de aandrang voelde om de vocoder boven te halen, ‘want zelf kan ik niet zingen’. Met die stemvervorming erbij lukt het wel, al blijft het robotachtig klinken. Merkwaardig, zeker omdat even later bleek dat Hancock met Lionel Loueke (afkomstig uit Benin) een prima vocalist in zijn band heeft. Hancock gaf wel nog snel een boodschap mee, toen hij zei dat ‘als we niet opletten, AI de boel gaat overnemen’.

Soms werd het allemaal wat langdradig, als niet alleen bassist James Genus, maar ook de piepjonge drummer Jaylen Petinaud (24) uitgebreide soleerruimte kreeg. Hancock, 83 intussen, verraadde nergens zijn leeftijd, behalve bij de voorstelling van zijn muzikanten, die veel te lang duurde en het ritme uit het concert haalde. Maar hij is dus wel nog superfit, bleek ook uit die enkele sprongetjes die hij op het podium maakte. Aan het eind gorde hij nog eens zijn keytar om, die kruising tussen een gitaar en een keyboard, en zette hij ‘Chameleon’ in, nog een hit uit zijn Headhunters-periode, met een titel die wel op Hancock zelf zou kunnen slaan. Het bracht de tent enthousiast aan het dansen. Lustig op het podium struinen met een keytar om de hals en het publiek lekker opzwepen: we zien het weinig 83-jarigen doen. Een feestelijk slot van een bijwijlen boeiend concert, al had het allemaal wat compacter gekund.

Droom die uitkomt

Dat een strakke aanpak wonderen doet, hadden het Brussels Jazz Orchestra en Aka Moon even voordien geïllustreerd. De bigband en het trio vierden begin dit jaar hun dertigste verjaardag met enkele gezamenlijke concerten en mochten dat op Gent Jazz overdoen. ‘Iets waarvan we jarenlang hadden gedroomd, is zo eindelijk realiteit geworden’, vertelde BJO-leider Frank Vaganée.

En die realiteit wordt almaar beter, want het concert op Gent Jazz was nog pakkender dan de première van het project begin dit jaar in Bozar. Dat twee zulke verschillende werelden – de etnisch getinte muziek van Aka Moon en de bigbandjazz van het BJO – zo mooi samenvloeien, is echt wel straf. Fabrizio Cassol, altsaxofonist van Aka Moon, schreef speciaal voor het project ‘The why and the how’ en dat stuk maakte aan het begin van het concert grote indruk. Het hele concert kregen we enkel nummers van Aka Moon te horen, telkens in een nieuw jasje gestoken zodat de bigband er een mooie muzikale kluif aan had. Het leverde fraaie resultaten op, zoals ‘Scofield’, opgedragen aan de Amerikaanse gitarist John Scofield.

Leuk ook om de altsax van Cassol, altijd oosters klinkend met van die gebogen noten, te vergelijken met die van Vaganée, diep geworteld in de jazz. En Joao Barradas voegde met zijn accordeon nog een extra klankkleur toe. Een prachtig concert van een prachtig project, en dan nog eens helemaal Belgisch ook.

Talent in de tuin

De laatste dag van Gent Jazz had met Immanuel Wilkins ook nog een aanstormend Amerikaans jazztalent in de aanbieding, maar daarvoor moest je wel naar de garden stage afzakken. Het loonde de moeite, want Wilkins (nog altijd maar 25) liet meteen horen wat hij allemaal in petto heeft: een vurige altsax met een broeierige toon, sterke eigen composities en een prima band – met de al even jonge pianist Micah Thomas als blikvanger.

Immanuel Wilkins met zijn kwartet. — © © CPU - Jan van Hecke

Zet deze band op het hoofdpodium en je krijgt gegarandeerd een vijsterrenconcert, nu moesten we het stellen met twee onvoldragen sets van een halfuurtje, en met een klank die niet opperbest was. Niettemin volstond dat allemaal om te bevestigen wat we al wisten: die eerste twee cd’s van Wilkins waren geen toevalstreffers.