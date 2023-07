Brandweer krijgt bosbranden op La Palma moeilijk onder controle

Op het Canarische eiland La Palma woeden sinds zaterdagochtend hevige bosbranden. Al zeker 4.500 hectare bos zou in vlammen opgegaan zijn. Bekijk de beelden hierboven.

Zaterdag zijn zeker 2.500 personen uit hun huis geëvacueerd. Het vuur ontstond ’s ochtends in de buurt van de noordwestelijke gemeente Puntagorda. Door de droogte en de hevige wind, verspreidde het vuur zich razendsnel.

Volgens de president van de Canarische Eilanden, Fernando Clavijo, ging 4.500 hectare al in vlammen op. Hij wijst naar een samenloop van omstandigheden: ‘de wind, het klimaat, de hittegolf die we ondergaan… Al die elementen komen samen in het bos.’

De brand raakt niet onder controle omdat de wind voortdurend van richting verandert. Zowat 300 brandweerlui zijn ingezet om het vuur te bestrijden.

Het meest westelijke Canarische eiland was in 2021 maandenlang in het nieuws toen uit de vulkaan Tajogaite grote hoeveelheden lava stroomden, die als een roodgloeiende rivier naar de zee vloeide. Zeker 7.000 personen moesten toen vluchten voor de lava. Huizen, bananenplantages en wijngaarden werden begraven onder meters lava. Geoloog Manuel Sintubin legde toen uit waarom er dat jaar zoveel vulkaanuitbarstingen leken te zijn.