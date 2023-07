Lionel Messi trekt naar de VS en tekent bij Inter Miami

‘Ik heb enorm veel zin in dit nieuwe hoofdstuk met Inter Miami’, liet ‘Leo’ optekenen bij zijn nieuwe club. ‘Dit is een geweldige kans om mooie dingen te bereiken. Samen zullen we dit project verderzetten. Daarvoor moeten we samen toewerken naar de doelstellingen die we hebben gezet. Ik heb zin om hier, in mijn nieuwe thuis, te beginnen’, klonk het nog.

Het contract van Messi loopt tot 2026 en kan daarna mogelijk met nog een seizoen worden verlengd. Vanavond zal Messi officieel aan de fans worden voorgesteld in het stadion van de club in Fort Lauderdale. Op 21 juli zal hij zijn eerste wedstrijd voor Miami spelen, tegen het Mexicaanse Cruz Azul.

Amerikaanse voetbalfans hopen dat de intrede van Messi in de Amerikaanse competitie voetbal populairder zullen maken in de VS. De ticketprijzen voor de wedstrijd gingen alvast door het dak, in anticipatie op het aantreden van Messi. Dit weekend bleek dat sommige tickets al 2.600 dollar kosten, waarmee de wedstrijd kan wedijveren met de Eras-concerttour van Taylor Swift, waar je 2.625 dollar voor betaalt. Bloomberg haalde ter vergelijking aan dat tickets voor de vorige match van Messi’s nieuwe club, op 4 juli, amper 29 dollar kostten.

De Argentijn zou er 150 miljoen dollar kunnen verdienen de komende 2,5 jaar. Ook krijgt hij een belang in de club en winstdeelname in deals met Apple en Adidas. Het pakket deed Messi toch niet kiezen voor de Saudische club Al-Hilal waar hij 400 miljoen dollar per jaar zou hebben verdiend.

Messi wordt in Miami ook herenigd met Gerardo ‘Tata’ Martino, voormalige coach van de Argentijnse nationale ploeg en van Barcelona.

Beckham blij

Mede-eigenaar David Beckham was minstens even opgetogen als de Argentijnse wereldster zelf. ‘Tien jaar geleden, toen ik aan dit avontuur begon om een nieuw team te bouwen in Miami, droomde ik ervan om de beste spelers ter wereld naar deze geweldige stad te halen. Vandaag wordt die droom werkelijkheid’, vertelde de voormalige Engelse international. ‘Ik ben zo trots dat een van de grootste spelers aller tijden voor deze club heeft gekozen, maar ik ben vooral ook blij om een goede vriend en een geweldig persoon hier te kunnen verwelkomen. Ik kan niet wachten om Leo het veld op te sturen.’

Op sociale media deelde Inter Miami alvast enkele foto’s waarin Messi te zien is met het shirt van zijn nieuwe club.