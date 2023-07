Noodweer in Zuid-Korea kost al zeker 33 mensen het leven

Na de zware regenval en overstromingen van de voorbije dagen in Zuid-Korea is het dodental opgelopen tot 33. Dat maakte het ministerie van Binnenlandse Zaken zondag bekend. Tien mensen zijn nog vermist.

Zondag werden zeven lijken gevonden in een ondergelopen tunnel in Osong, nabij de stad Cheongju in de centrale provincie Chungcheongbuk-do. Een vijftiental auto’s zit vast in de 430 meter lange tunnel. Reddingswerkers zijn nog actief op zoek naar mensen die er vastzitten. Volgens persbureau Yonhap raakte de tunnel zaterdagochtend overstroomd na een plotse stortvloed.

Eerder had het ministerie van Binnenlandse Zaken al 26 doden bevestigd, terwijl nog tien mensen vermist zijn. De meesten van hen - zeventien doden en negen vermisten - komen uit de provincie Gyeongsangbuk-do.

De stortregens hebben al verscheidene aardverschuivingen en stroomonderbrekingen veroorzaakt. Meer dan 7.000 mensen werden uit hun huizen geëvacueerd. Ook de komende dagen voorspelt het Zuid-Koreaanse weerbureau nog hevige regen in grote delen van het land, dat momenteel te maken heeft met het regenseizoen.