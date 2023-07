Hitte velt Israëlische premier Netanyahu

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu is zaterdag opgenomen in het ziekenhuis, nadat hij onwel was geworden. Hij leed wellicht aan uitdroging. Vrijdag had hij wat tijd doorgebracht aan het Meer van Tiberias, in het noorden van Israël, waar het extreem warm is.

Premier Netanyahu (73) blijft nog even in het ziekenhuis om medische tests te ondergaan. Maar hij heeft al laten weten dat hij zich ‘erg goed’ voelt. Dat deed hij in een videoboodschap die enkele uren na zijn ziekenhuisopname werd verspreid. Netanyahu vertelde daarin dat hij vrijdag enkele uren had doorgebracht in de zon zonder hoedje, zonder water. ‘Geen goed idee’, zei hij.

In de boodschap had de premier niets dan lof voor het medische team dat hem had opgevangen. En hij had een boodschap voor zijn landgenoten: ‘drink water en bescherm u tegen de zon’.

Ook in Israël slaat de zomer hard toe. De temperatuur stijgt er tot 35 graden en meer.