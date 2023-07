Tour de France schorst motorrijders die Pogacar hinderden

De twee motorrijders die in de finale van de veertiende rit van de Tour de France bij een demarrage van runner-up Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) in de weg reden, hebben een boete en een schorsing gekregen van Tourorganisator ASO.

De twee motorcrews, een fotograaf en een televisieploeg, mogen als schorsing niet rijden in de vijftiende etappe, een bergrit, zondag tussen Les Gets en Saint-Gervais Mont Blanc. Daarbovenop moeten ze elk een boete betalen van ongeveer 515 euro.

Kort voor de top van de Joux Plane, waar bonificatieseconden op hem wachtten, viel Pogacar voor een tweede keer gele-truidrager Vingegaard aan. Een eerste aanval kon Vingegaard afslaan. Bij deze tweede aanval hoefde hij niets te doen. Pogacar kon immers niet voluit gaan omdat de motoren voor hem de weg versperden. Die motoren werden dan weer gehinderd door het talrijk opgekomen publiek op deze Alpencol.

Uiteindelijk zou Jonas Vingegaard als eerste bovenkomen en drie seconden pakken op zijn concurrent.

Na afloop tilde Pogacar niet zo zwaar aan het incident. ‘Het is een beetje jammer om een demarrage in te zetten voor niets maar ik denk niet dat dit de einduitslag in Parijs zal beïnvloeden. Die inspanning was natuurlijk wel in de benen gekropen, want ik kon nadien niet meer deftig sprinten voor de boni’s op de top. Het was een verschoten cartouche, waar ik het een beetje verknoeid heb maar het is wat het is.’

Zijn ploegleider Matxin Fernandez was al iets harder. Hij vond het incident ‘onacceptabel’, vroeg zich af ‘wat we moeten doen om dit te vermijden’, en vond zelfs een contradactie: ‘In tijdritten moet de volgwagen tegenwoordig 25 meter achter de renner blijven. Maar voor motoren is een afstand van 2 meter blijkbaar perfect.’ Toch wilde ook Fernandez er duidelijk geen halszaak van maken.

Pure wedstrijdvervalsing

Het Nieuwsblad praatte erover met Carl Berteele die al jaren de Tour volgt voor de VRT vanop de motor.

‘Mocht ik Pogacar zijn, het kot was te klein’, zegt hij. ‘Dit is pure wedstrijdvervalsing. Die motards mogen daar nooit, ik herhaal: nooit, rijden. Geloof mij, in een Belgische koers is dit totaal ondenkbaar. Maar tegelijk verbaast het mij niet dat dit in Frankrijk wel kan. Bijna dagelijks ben ik getuige van de twee maten en twee gewichten waarmee ze hier werken.’

‘Als buitenlandse verslaggever mag je bijna niks. Zitten we achter de kopgroep en nadert het peloton tot op anderhalve minuut dan worden we al vloekend en foeterend vooruit gestuurd. De regulatoren, de wedstrijdjury, zelfs Prud’homme en Gouvenou van de ASO-directie durven zich er dan mee te moeien. En: enige hoffelijkheid is daar nooit bij. Wat belachelijk is. Anderhalve minuut is een eeuwigheid. Hoe zouden we ooit het koersverloop kunnen beïnvloeden? Maar zit er iemand van de Franse TV of een Franse fotograaf op de moto? Die mogen dus alles. Onbegrijpelijk.’

Of er officiële regels zijn over de minimale afstand tussen renners en motards? Berteele zucht: ‘Blijkbaar niet, hé. Maar voor mij is dat gewoon gezond verstand: je rijdt daar niet als motard. Punt. Zo kort op een renner zitten, tussen al dat volk: dat is om miserie vragen. En ik denk dat ik echt niet alleen namens mezelf spreek. Heel veel mensen op de moto in de koers zullen er net zo over denken. Het is dit soort incidenten dat ons een slechte naam bezorgt. Voor mij is hier maar één maatregel mogelijk: onmiddellijk uit koers zetten, zonder pardon. En wees gerust: mocht het een buitenlander zijn, ze zouden geen seconde twijfelen. Maar nu, Fransen onder mekaar, ik ben eens benieuwd of ze het durven. Maar dit kan je toch niet blauw-blauw laten?’

Twee uur na de wedstrijd raakte dus bekend dat de bewuste motards voor één dag worden uitgesloten.