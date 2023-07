Zuid-Europa kreunt, nieuwe hittegolf in Italië

Italië verwacht een nieuwe hittegolf, de derde al dit jaar. In Griekenland is de Akropolis gesloten wegens de hitte. Scouts Vlaanderen waarschuwt zijn groepen die op kamp zijn in die hete regio’s.

Een nieuwe hittegolf - de derde al deze zomer - treft vanaf zondag Italië. De piek komt naar verwachting op dinsdag, met temperaturen in het zuiden van Sardinië tot 48 graden Celsius.

Mogelijk sneuvelt de warmste temperatuur ooit gemeten in Europa (48,8 graden).

In de hoofdstad Rome zou het maandag 41 graden worden en dinsdag 43 graden, ook een nieuw record. De vorige recordtemperatuur dateert van vorige zomer, toen het 40,7 graden werd.

Vandaag gold al in vijftien Italiaanse steden code rood wegens de hitte, zondag komt er nog een stad bij. Code rood betekent dat de hitte zo intens is dat het een bedreiging vormt voor de hele bevolking, niet alleen voor kwetsbare groepen. Het gaat om Bari, Bologna, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Perugia, Pescara, Rieti, Rome en Viterbo. Zondag komt daar Palermo bij.

Akropolis gesloten

In Griekenland is door de extreme hitte de historische Akropolis gesloten tijdens de warmste uren van de dag (11.30 uur tot 17.30 uur).

De temperaturen in Athene kunnen oplopen tot 41 graden Celsius. Het Grieks Rode Kruis moest er de voorbije dagen tientallen keren ingrijpen om toeristen bij te staan die door de warmte waren geveld.

Het binnenland van Spanje is er eveneens erg aan toe. In Sevilla en Cordoba kan het 40 graden worden. Aan zee is het tien graden frisser. Idem in het zuiden van Frankrijk aan de Middellandse Zee. Meer landinwaarts kan het ook in Frankrijk 40 graden worden.

Ook de Turkse Riviera laat temperaturen optekenen tot ver voorbij de dertig graden.

Scouts en gidsen

Scouts en Gidsen Vlaanderen roept intussen scoutskampen in het buitenland op het hete weer te slim af te zijn. ‘We manen aan om het gezond verstand te gebruiken, de schaduw op te zoeken, voldoende te drinken en de activiteiten aan te passen indien nodig’, verduidelijkt woordvoerder Jan Van Reusel bij de VRT.

Momenteel verblijven 108 Vlaamse groepen in streken waar de temperatuur kan stijgen tot boven de veertig graden.