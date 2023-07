Ruben Verheyden en Jochem Vermeulen lopen naar WK-limiet op Nacht van de Atletiek

Ruben Verheyden en Jochem Vermeulen hebben zaterdag op de Nacht van de Atletiek in Heusden-Zolder de WK-limiet gelopen op de 1.500 meter. Florent Mabille veroverde de harten van het publiek nadat hij voor de eerste keer onder de 46 seconden is gedoken. Anne Zagre, Noor Vidts, Cynthia Bolingo en Helena Ponette bevestigen hun bloedvorm een maand voor het WK.

Het hoogtepunt van de Nacht van de Atletiek was de 1.500 meter voor de mannen. Daarin liepen Ruben Verheyden en Jochem Vermeulen allebei de limiet voor het WK atletiek in Boedapest, dat vindt plaats eind augustus. De 22-jarige Verheyden was tweede in reeks, met een tijd van 3’33”70. De 24-jarige Vermeulen was net iets trager in 3’34”16. De WK-limiet staat op 3’34”20.

‘De Nacht van de Atletiek is een magische wedstrijd waar ik altijd goed loop en dat is weer maar eens gebleken’, vertelde Verheyden na de afloop. ‘Het hielp dat Jochem mij op de hielen zat, want ik wilde per se de eerste Belg worden. Op het WK wil ik de halve finales halen. Dat is mij vorig jaar nét niet gelukt.’

Naast een persoonlijke besttijd, zetten Verheyden en Vermeulen hiermee de tweede en vierde tijd aller tijden neer in België. Het nationaal record staat op naam van Ismael Debjani, in 3’33”06.

‘Ik heb een paar kleine technische foutjes gemaakt, dus ik denk dat er nog iets meer inzit’, vertelde Vermeulen na zijn wedstrijd. ‘Ik ben super blij, ik verwijt mezelf niets.’ Het is van het WK U18 in 2015 geleden dat hij een internationaal toernooi haalde. ‘Het zijn lange, zware jaren vol blessures geweest en een paar keer net niet. Ik ben heel blij dat ik het toch eens tot op een WK schop.’

Vreugdekreet

Alexander Doom, een van de Belgian Tornados, won de 400 meter in een tijd van 45”39, amper vijf hondersten boven zijn besttijd. De man die de show stal, was de 26-jarige Florent Mabille. Hij luidde een vreugdekreet toen hij zijn tijd zag, want voor de eerste keer duikt Mabille onder de 46 seconden.

‘Voor de race zag ik hoe sterk de wind was. Ik dacht: het gaat geen goeie race worden’, zei Mabille. ‘Ik keek naar de klok en ik was zo blij. Ik zit al zolang boven de 46 seconden. Dit is magisch, dit is echt een droom.’ Met een tijd van 45”71 zou hij wel eens kans kunnen maken op een plek bij de Belgian Tornados naast Doom.

Bevestiging voor de Belgische dames

Op de 100 meter horden was Anne Zagre was derde in een tijd van 13”01, exact 30 honderdsten boven haar besttijd en nationaal record. Ook Noor Vidts was aanwezig, ze zette haar seizoensbesttijd neer in 13”35.

‘Ik had wat last aan mijn achillespees, ik kon niet trainen zonder dat ik er iets van voelde’, vertelde Vidts. ‘Dus ik ben super blij dat ik er geen last van had tijdens de wedstrijd’.

De top drie op de 400 meter was voor de Belgen. De immer glimlachende Cynthia Bolingo bevestigde haar vorm met winst op de 400 meter in een tijd van 50”89. Helena Ponette, nog een Belgian Cheetah, was tweede in 51”71, bovendien een nieuwe besttijd. De derde plek was voor Naomi Van Den Broeck in 51”95. Hanne Claes was vijfde in 52”75.

Noor Vidts (links) en Anne Zagre (rechts) in actie op de 100 meter horden. — © belga

Vekemans zilver op EK U23

In Finland vindt tot en met zondag 16 juli het Europees Kampioenschap atletiek U23 plaats. Zaterdag veroverde de 22-jarige Elien Vekemans zilver in het poolstokspringen met een sprong van 4,45 meter. Ze kwam 5 centimeter te kort voor de gouden medaille, die ging naar de Franse Marie-Julie Binnon. Voor de eerste plek had Vekemans haar eigen Belgisch record U23 moeten evenaren.

De Belgian Rockets, de nationale 4x100 meterploeg bij de vrouwen, zijn als vijfde geëindigd. Ze finishten in 43”66, een nationaal belofterecord. De opstelling bestond uit Marine Jehaes, Janie De Naeyer, Mariam Oularé en Delphine Nkansa. Ze kwamen zeven honderdsten tekort voor brons. De Britten wonnen in een kampioenschapsrecord van 43”04. Zilver was voor Frankrijk in 43”39, brons voor Zwitserland in 43”59.

Jente Hauttekeete was knap tweede in het hoogspringen, de vierde proef van de tienkamp, met een persoonlijk record van 2,12 meter. Op de 400 meter was Hauttekeete achtste in 49”18. Na afloop van de eerste dag is Hauttekeete derde met 4.259 punten.