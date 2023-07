Inter haakt af, Lukaku misschien naar Juventus

Inter Milaan is niet langer geïnteresseerd in Romelu Lukaku. De Belgische spits wordt nu aan Juventus gelinkt.

Net toen er vrijdag nog gemeld werd dat Inter en Chelsea op clubniveau een akkoord hadden bereikt over de toekomst van Romelu Lukaku, is er de dag nadien een compleet ander scenario te melden. De Milanezen hebben laten weten dat ze de Rode Duivel niet langer op hun verlanglijstje hebben staan. Een verlengd verblijf in Milaan is met andere woorden niet meer aan de orde voor Lukaku.

Chelsea zou volgens de sportkrant La Gazzetta dello Sport vrijdagavond ingestemd hebben met een transfersom van 35 miljoen euro + 5 miljoen aan bonussen. Dat is tien miljoen minder dan wat de Londenaren aanvankelijk wilden voor Big Rom, maar nu Inter meer dan 50 miljoen euro op zijn bankrekening kan bijschrijven door de verkoop van doelman André Onana aan Manchester United, zou Chelsea toch overtuigd zijn.

Een definitieve verkoop zal er echter niet meer komen omdat zowel Lukaku als diens advocaat (Sebastien Ledure) achter de rug van Inter onderhandelden met voornamelijk Juventus. Ledure zou een akkoord gevonden hebben voor 11 miljoen euro per jaar aan salaris voor Lukaku. Juve zou Chelsea 37,5 miljoen euro plus 2,5 miljoen euro aan bonussen geboden hebben: evenveel als Inter dus.

Wachten op Juventus

Dat contact is bij de Milanezen in het verkeerde keelgat gekropen. Zij hebben de indruk dat Lukaku, die altijd beweerde het liefst bij Inter te willen blijven, hen nu een mes in de rug steekt door een overstap naar de rivaal uit Turijn te overwegen. Daarom heeft Inter zaterdagnamiddag definitief besloten om de stekker uit de onderhandelingen met Chelsea te trekken. Het korte telefoontje (naar verluidt ongeveer een halve minuut) dat technisch directeur Piero Ausilio en Lukaku vrijdagnacht hadden was al een eerste teken aan de wand van deze (drastische) beslissing. Lukaku’s managementbureau Roc Nation hoopt wel nog tot een bemiddeling te komen met Inter.

Voorlopig is het wel wachten tot Juventus actie onderneemt om Lukaku binnen te halen. De Bianconeri willen eerst de verkoop van Dusan Vlahovic (voor gemiddeld 70-80 miljoen euro) aan PSG afronden, alvorens een concrete move te maken richting de Rode Duivel. Als Juventus er niet in slaagt om Vlahovic van de hand te doen, dan is een avontuur bij Chelsea of een club uit Saudi-Arabië niet uitgesloten voor Lukaku.