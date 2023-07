Motorbende takelt één man toe en doodt een andere in Henegouwen

Kort voor 1 uur ’s nachts zat de feesttent op de site van Saint-Druon, waar een feestje van een vereniging voor jonge boeren aan de gang was, nog goed vol met een duizendtal feestvierders. Op dat moment arriveerden enkele motorrijders op het terrein. Ze begaven zich meteen naar een man die aan de uitgang van de tent stond. Ze sloegen hem - onder het oog van de vele feestvierders.

Op sociale media is een video te zien van het incident, waarop te zien is dat de man toegetakeld wordt met een hamer.

In tegenstelling tot wat gevreesd werd, is het slachtoffer niet overleden aan zijn verwondingen. ‘Zijn leven is niet langer in gevaar’, zegt de Bergense procureur des konings Vincent Macq aan Het Nieuwsblad.

Toch zou er een dode vallen bij het incident. Bij hun aftocht reden de bendeleden met hun wagen immers een andere man aan. ‘Dat was volgens ons moedwillig’, zegt Macq. Die 50-jarige is bij die aanrijding overleden.

De feiten veroorzaakten een golf van paniek in de feesttent. De aanwezigen werden eerst meer dan een uur opgesloten om vervolgens door de politie van het terrein te worden geëscorteerd. ‘Een man werd voor onze ogen doodgeslagen’ zo schreef een getuige op sociale media. ‘Neen, we bevinden ons niet in een griezelige wijk in Brooklyn, maar in de feesttent van Péronnes.’

Afrekening

Volgens de eerste elementen van het onderzoek zou het gaan om een ​​afrekening tussen twee groepen vijandige motorrijders: de Hells Angels en de Bandidos. Dat bevestigt het parket van Bergen: de twee slachtoffers in Péronnes zouden allebei banden hebben met het motormilieu.

Een onderzoeksrechter kwam ’s nachts al ter plaatse, samen met een team van het laboratorium van de federale gerechtelijke politie van Doornik-Bergen. ‘De omstandigheden van deze aanslag blijven voorlopig uiterst vaag’, zegt ook Vincent Macq, procureur des konings van Bergen-Doornik. ‘Er zijn veel getuigen, maar niemand spreekt.’