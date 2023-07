Nachtvluchten: coalitiepartners schieten voorstel Gilkinet neer

‘Groene waanzin en degrowth in de praktijk’. CD&V-voorzitter Sammy Mahdi had op Twitter vrijdagavond weinig geduld met het voorstel van ministerieel besluit dat Minister van Mobiliteit Gilkinet die dag op de Federale regeringstafel legde. Die stelde vrijdag voor om alle vluchten te verbieden tussen 23 uur en 6 uur. Verder wil hij het maximale geluidsniveau van vliegtuigen ook op andere tijdstippen terugschroeven.

‘Dit zou het einde zijn van Zaventem als de grootste logistieke hub in Europa op het vlak van medische en farmaceutische producten’, aldus nog Mahdi op Twitter. ‘25.000 jobs in de regio zijn voor de groenen blijkbaar niet belangrijk. No pasaran.’ De Christelijke vakbond ACV-Transcom verklaarde zaterdag niet te zullen toelaten dat ‘op de rug van duizenden werknemers politieke campagnes op gang worden getrokken’. OpenVLD reageerde ook al met een ‘dit kan voor ons niet’.

‘verkiezingsstunt’

Op het VRT-journaal van 13:00 deed de burgemeester van Steenokkerzeel, Kurt Ryon (Klaver-N-VA) het voorstel af als een verkiezingsstunt. Hij kan zich vinden in een afbouw van de nachtvluchten. ‘Maar een onmiddellijke stopzetting, ik denk dat dat niet realistisch is’. Volgens de VRT heeft Gilkinet intussen nog eens benadrukt dat zijn voorstel niet te nemen of te laten is.

Omwonenden zijn wel gelukkig met het idee. ‘De stap voorwaarts waarop omwonenden wachtten’, vindt het Comité Tervueren-Montgomery in een persbericht. ‘Maar er rijzen heel wat vragen bij het moment waarop dit voorstel gedaan wordt, een jaar voor de verkiezingen’, vindt het comité nog. ‘Een dergelijke maatregel had veel eerder kunnen besproken en gepland worden, wat een snelle invoering had mogelijk gemaakt’.