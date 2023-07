DS Video | Slachtoffers van overstromingen herdacht in Chaudfontaine. — © BELGA

In Chaudfontaine zijn zaterdag de slachtoffers van de overstromingen van 15 juli 2021 herdacht. Toen kwamen in ons land 41 mensen om het leven. Onder meer eurocommisaris Frans Timmermans was aanwezig, die 15 juli uitriep als herdenkingsdag voor slachtoffers van de klimaatcrisis. Bekijk het hierboven.