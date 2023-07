Valpartijen leiden tot meerdere opgaves in de Tour

De veertiende etappe in de Tour de France werd tijdelijk stilgelegd na een grote valpartij. Enkele renners waren zozeer toegetakeld dat ze moesten opgeven. Wat later luidde een nieuwe valpartij het vertrek van Romain Bardet in, die twaalfde stond in het klassement.

Het peloton was nog geen tien kilometer vertrokken of er lagen al een 30-tal renners op de grond. De oorzaak leek een Lotto-renner die als eerste tegen de vlakte ging. Rondom het peloton wordt beweerd dat er op de plek van de massale valpartij een olievlek geweest zou zijn, maar dat is niet bevestigd. Maxim van Gils - gisteren nog tweede - ging letterlijk met de billen bloot en bleef met een geschaafd achterwerk achter, maar hij was niet het grootste slachtoffer.

Aanvankelijk leken we met de Spanjaard Antonio Pedrero gelukkig maar één renner uit koers te verliezen, maar wat later moest Louis Meintjes, het nummer dertien in de stand, zijn Tour de France staken met een sleutelbeenbreuk. Wat een domper voor de klassementsman van Intermarché-Circus-Wanty. Ook Thomas Pidcock ging tegen de vlakte, maar kon verder.

Bij de gevallen renners voorts ook Frederik Frison van Lotto Dstny en Jai Hindley, de derde in het klassement. De Fransman Adrien Petit (Intermarché) had een vrij grote wonde aan zijn been, maar hij lijkt met de schrik vrijgekomen te zijn. De rest van de etappe zal hij moeten rondrijden met een gescheurde broek en een blote bil.

Drie renners moesten noodgedwongen de Tour verlaten. De Spanjaard Antonio Pedrero (Movistar) is afgevoerd naar het ziekenhuis. Ook Intermarché verliest dus een belangrijke pion met Louis Meintjes. De Zuid-Afrikaan stond dertiende in het klassement. De Colombiaanse kampioen Esteban Chaves (EF Education-EasyPost) is de derde die de handdoek in de ring gooide.

Organisator ASO legde de koers vrijwel meteen na de val stil, zodat iedereen de nodige zorgen kon krijgen en de zeven ambulances vlot konden circuleren op het parcours. Na dik twintig minuten kon de koers opnieuw hernomen worden.

En terwijl iedereen opgelapt werd tijdens de neutralisatie, was er weer eentje die geen greintje stress vertoonde en zich rustig aan de kant ging neerzetten: Tadej Pogacar, hoe kan het ook anders.

Even later ook exit Bardet

Exit Bardet. — © epa-efe

Na de grote valpartij was het nog niet gedaan. In de afdaling van de eerste col gingen Romain Bardet en James Shaw tegen de vlakte. Bardet krabbelde recht, maar wankelde vooral. Al snel werd het duidelijk dat de Fransman een streep zou moeten maken door zijn Tour: exit Bardet. Ook Shaw ondervond te veel averij na die val en moest opgeven. Wat een slagveld...

De 32-jarige Bardet stond twaalfde in het klassement op 9,5 minuten van leider Jonas Vingegaard. Shaw stond 61ste.