Krijgt Jabeur haar revanche op Wimbledon of schrijft Vondrousova haar sprookje?

De Tunesische Ons Jabeur (WTA 6) wil geschiedenis schrijven door als eerste vrouw van haar continent een grandslamtitel winnen. ‘Ik ga voor mijn revanche. Ik heb dit jaar nog niet van Vondrousova gewonnen’, verklaarde Jabeur op de persconferentie. Wraak nemen op de tennisbaan lijkt iets waar ze in excelleert.

Zo speelde de publiekslieveling vorig jaar al eens in de Wimbledon-finale, maar verloor ze toen van Jelena Rybakina (WTA 3). Nu schakelde ze de Kazachse uit in de kwartfinales. In de halve finale klopte de 28-jarige Jabeur de nummer 2 van de wereld Aryna Sabalenka, van wie ze verloor tijdens de kwartfinales in 2021. ‘Blijkbaar werkt het om voor mijn revanche te gaan’, grapte ze na haar overwinning.

Jabeur is niet te onderschatten als tegenstander, want dit toernooi ze kwam al twee keer terug na verlies in de eerste set. ‘Ik werk hard met mijn mental coach. Het heeft me erg geholpen’, zei Jabeur. ‘Ik heb geleerd om slechte energie om te zetten in goede.’ Na haar tweede plek op Wimbledon en op de US Open vorig jaar lijkt haar sterke mentaliteit de sleutel te zijn voor een eerste grandslamtitel.

Klein wonder

Haar tegenstander is Marketa Vondrousova (WTA 42). Dat de Tsjechische kon doorstoten naar haar eerste Wimbledon-finale, is een klein wonder. Het is namelijk de eerste keer dat een niet-reekshoofd zich plaatst voor de finale sinds de Amerikaanse Billie Jean King in 1963. Haar reis naar de finale was niet zo lastig als die van Jabeur, maar in de kwartfinales speelde ze wel de Amerikaanse Jessica Pegula (WTA 4) naar huis.

Net zoals Jabeur, kon Vondrousova nog niet eerder een grandslamfinale winnen. In 2019 stormde ze naar de finale van Roland Garros zonder een set te verliezen. In de finale was de Australische Ashleigh Barty te sterk. ‘Toen was ik heel jong, ik denk dat het gewoon te veel voor was’, vertelde ze op de persconferentie.

De 24-jarige Vandrousova miste vorig jaar drie van de vier grandslams door blessureleed. ‘Ik kon zes maanden niet spelen. Je weet nooit of je op dat niveau kan terug komen’, reageerde ze na haar halve finale. ‘Ik ben zo dankbaar om hier te zijn. Ik was vorig jaar naar Wimbledon aan het kijken met een gips.’ En nu staat ze zelf in de finale.