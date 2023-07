5G komt in september naar Brussel

In Brussel kun je nog altijd geen 5G mobiele netwerkverbinding maken. Maar vanaf september wordt dat anders, berichten De Tijd en L’Echo.

Het belangrijkste wetgevende werk daarvoor is gedaan, schrijft De Tijd. Netwerkoperatoren zoals Telenet-Base, Orange en Proximus kunnen nu een vergunning aanvragen voor de exploitatie van 5G-antennes bij de Brusselse milieu-­administratie. De antwoordtermijn is acht weken. Als de aanvragen zijn goedgekeurd, moeten de antennes nog technisch worden aangepast van 4G naar 5G, maar dat zou maar enkele dagen vergen.

Toch zou het nog een jaar duren voor het snelle mobiele net in de hele hoofdstad toegankelijk is. Van het Brussels gewest mogen antennes maar 14,5 volt per meter uitzenden. Daardoor moeten er extra antennes worden geplaatst.(dod)