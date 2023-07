Moeder die twee kinderen verloor bij woningbrand in Puurs-Sint-Amands ontwaakt uit kunstmatige coma

Het huis stond in geen tijd in lichterlaaie. — © Sebastian Steveniers

De moeder van de kinderen die een maand geleden stierven in een woningbrand in Sint-Amands, is voor een eerste keer uit haar kunstmatige coma ontwaakt. Haar familie kon ze al zien, echt communiceren lukt nog niet. De vrouw weet niet dat haar kinderen de brand niet hebben overleefd.

De brand brak uit op 18 juni, toen de vrouw en haar twee kinderen van 4 en 8 jaar oud aanwezig waren. De moeder probeerde haar kinderen nog te redden, maar liep daarbij zelf levensgevaarlijke verwondingen op. De brandweer haalde de kinderen naar buiten, maar de slachtoffers overleden wat later in het ziekenhuis. De vader van de kinderen bekende ondertussen de feiten. Hij beweert dat hij niet wist dat zijn kinderen op dat moment thuis waren.

Sinds de brand lag de vrouw in een kunstmatige coma. Ze werd deze week voor de eerste keer wakker gemaakt door de artsen. Vader Stefaan zag hoe ze bij bewustzijn kwam. ‘Echt communiceren met haar gaat nog niet. Ze is nog heel suf en er zit ook een medische slang in haar mond. Praten lukt nog niet. Maar toen ik vroeg of ze ons herkende, knikte ze’, reageerde hij vrijdag bij HLN. Voorlopig wil de vader evenwel niet meer reageren op de zaak.