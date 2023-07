Nizar Trabelsi in VS vrijgesproken

Nizar Trabelsi in 2006, toen hij voor de correctionele rechtbank in Luik moest verschijnen. — © BELGA

Een federale rechtbank in de Amerikaanse hoofdstad Washington heeft Nizar Trabelsi vrijdag vrijgesproken voor het samenzweren met terreurorganisatie Al Qaeda om aanslagen te plegen op Amerikanen in Europa. Dat berichten Amerikaanse media.

De Tunesische voormalige voetballer werd ervan beschuldigd voorbereidingen te hebben getroffen - waaronder het verkrijgen van chemicaliën en het volgen van opleidingen om bommen te leggen - en verkenningen te hebben uitgevoerd om Amerikaanse militaire faciliteiten in Europa aan te vallen. Volgens de aanklacht had hij contacten met Al Qaeda toen hij in Duitsland en België woonde. Zo zou hij in 2001 een persoonlijke ontmoeting hebben gehad met oprichter Osama bin Laden. Hij riskeerde een levenslange celstraf.

‘Onophoudelijke prater’

Zijn advocate Sabrina Shroff verklaarde volgens NBC News dat Trabelsi onschuldig was en een slachtoffer is van de Amerikaanse reactie op de aanslagen van 11 september 2001. Volgens haar zijn de bekentenissen die hij aan Belgische speurder aflegde, en waarop ook de Amerikaanse aanklachten zijn gebaseerd, vals. Trabelsi is een ‘onophoudelijke prater’ en ‘de meeste van zijn verklaringen, zo niet alle, konden niet objectief worden bevestigd’, zei Shroff.

Het is niet duidelijk wat er nu met Trabelsi staat te gebeuren. De Tunesiër blijft voorlopig in hechtenis. Volgens The Washington Post bepaalt het uitleveringsverdag met België dat hij alleen naar een derde land gestuurd kan worden met Belgische goedkeuring. Eind september oordeelde het Brusselse hof van beroep nog dat de Belgische staat Trabelsi een schadevergoeding moest betalen en de VS moest vragen om zijn terugkeer.

Trabelsi werd op 13 september 2001 in België opgepakt, nadat hij had toegegeven dat hij een aanslag wilde plegen op de militaire basis van Kleine-Brogel, waar Amerikaanse nucleaire wapens zijn opgeslagen. Hij werd in 2004 veroordeeld en nadat hij zijn celstraf van tien jaar had uitgezeten, leverde ons land hem in 2013 uit aan de Verenigde Staten.

‘Non bis in idem’

De Belgische Staat werd wegens die uitlevering al meerdere keren veroordeeld door het Belgische gerecht en door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, onder meer vanwege het internationale rechtsprincipe van ‘non bis in idem’, waardoor niemand twee keer vervolgd mag worden voor dezelfde feiten. Bij de start van het Amerikaanse proces begin mei, had zijn Belgische advocaat Christophe Marchand dat daarom nog een ‘gigantisch schandaal’ genoemd.

‘Trabelsi hoopt dat de Belgische regering haar fout zal rechtzetten, een fout die hem 22 jaar van zijn leven heeft gekost’, zo zei Shroff aan CNN.