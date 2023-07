Voorstelling op Gentse Feesten stilgelegd na zware val acrobaat

Het moest een circusvoorstelling worden op een van de meest symbolische locaties van Gent: het pas gerenoveerde wintercircus. Maar het eindigde met een ambulance.

Het Franse gezelschap La Doux Supplice begon vrijdagavond met de eerste opvoering van En attendant le grand soir, een heus circusbal, met dans en spectaculaire acrobatische lifts. De voorstelling maakt deel uit van MiramirO, een festival tijdens de Gentse Feesten.

Maar naar het einde van de uitverkochte voorstelling toe liep het mis. ‘De acrobaten bouwden op dat moment een toren van drie mensen hoog’, zegt Bart Moerman, de reporter die bij de voorstelling aanwezig was. ‘Die toren viel op een bepaald moment om en de bovenste acrobaat, een vrouw, kwam zwaar ten val.’

Het publiek had eerst weinig door. ‘Iedereen dacht dat het deel uitmaakte van de voorstelling. Na enkele ogenblikken werd er aangekondigd dat de voorstelling eindigde door een ongeval, maar het publiek stond recht en gaf een staande ovatie’, zegt de reporter.

Pas daarna werd duidelijk dat het wel degelijk om een ongeval ging. De dame raakte gewond aan het hoofd en was aan het bloeden. Er werd een ambulance bijgehaald, maar de vrouw was bij bewustzijn. Ze werd naar het ziekenhuis gebracht voor verzorging. Of dit gevolgen heeft voor de andere opvoeringen van de voorstelling, is nog niet duidelijk.