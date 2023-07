Kans op buien en rukwinden

Het weekend begint met regen, buien en eventueel onweer in Hoog-België, en droog maar bewolkt elders in het land.

In de loop van zaterdag draaien de rollen om: meestal droog met meer opklaringen in het zuidoosten en een toenemende buienkans vanaf het westen. Het kwik stijgt tot 20 à 27 graden en er zijn windstoten mogelijk tot 70 kilometer per uur. Dat zegt het KMI.

In de nacht op zondag blijft het wellicht droog, met brede opklaringen. Tegen de ochtend neemt de bewolking weer toe en kan er in het westen wat lichte neerslag vallen. De minima liggen tussen 11 en 16 graden.

Zondag eerst zwaarbewolkt met enkele buien. Ten zuiden van Samber en Maas blijft het overwegend droog en later op de dag wordt ook het westen weer gespaard van buien. De temperaturen gaan tot 20 à 23 graden, er is kans op rukwinden tot 60 kilometer per uur.

Na een zonnige ochtend wordt het maandag wisselend bewolkt met lokaal kans op buien. Op de meeste plaatsen blijft het wel droog, de maxima schommelen tussen 19 en 23 graden.

Dinsdag en woensdag krijgen we zon met wat wolkenvelden. De maximumtemperaturen gaan dan in het binnenland van 20 tot 25 en van 22 tot 24 graden.