Vlaamse regering gaat besluiteloos uit elkaar over stikstof

Op de laatste ministerraad voor het reces geraakte de Vlaamse regering het weer niet eens over het eigen stikstofakkoord. CD&Vwil eerst zekerheid over het milieu-effectenrapport, voor ze hun fiat geven voor het ontwerp van decreet van Demir. De geur van crisis is terug.

Vier maanden na het stikstofakkoord geraakt de Vlaamse regering het toch niet eens over de vertaling van dat politieke akkoord in een decreet. Minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) wou graag haar ontwerp van decreet op de laatste ministerraad erdoor krijgen, maar vooral CD&V ging op de rem staan. Minister van Landbouw Jo Brouns (CD&V) wil eerst zekerheid over het beloofde milieu-effectenrapport. Er is een gebrek aan vertrouwen dat er voldoende vaart zal worden gemaakt met dit MER eens het decreet erdoor is geraakt.

Wanneer de ministers opnieuw zullen samenzitten om stikstof te bespreken, is onduidelijk. Eerst was er sprake om nog op zaterdag te vergaderen, maar nu is er sprake van uitstel tot na het zomerreces.

De kiem van het wantrouwen zat al van meet af aan in het akkoord dat moeizaam werd bereikt op 10 maart, na weken van diepe crisis in de Vlaamse regering. Open VLD en N-VA sloten toen in feite een akkoord zonder hun derde coalitiepartner, maar gaven CD&V de belofte dat ze hun eisen zouden onderbrengen in een nieuw onderzoek. Dat MER moet duidelijkheid brengen over twee verzuchtingen van CD&V.

Allereerst moet het MER uitzoeken of het mogelijk is dat een veehouder uitstootrechten kan overnemen van een boerderij die sluit. Ten tweede vraagt CD&V dat de strenge norm voor landbouw kan worden versoepeld eens de grootste inspanning is geleverd. Dan zou vanaf 2025 al het onderscheid in behandeling tussen landbouw en industrie verdwijnen.

Uitstel of afstel?

Probleem is dat dit MER nog moet opgestart worden. Minister Demir heeft een openbare aanbesteding uitgeschreven en vrijdag was de laatste dag dat onderzoeksbureaus daarop konden inschrijven. Om vervolgens de beste kandidaat voor die MER aan te duiden, is extra tijd nodig. Laat staan dat er dan al zicht zou zijn op een mogelijk uitkomst van dat MER.

Een kleiner issue is dat er volgens CD&V problemen opdoken bij de vertaling van het politieke akkoord van 10 maart naar de juridische uitwerking in het ontwerp van decreet. Vanmorgen liet ook Open VLD-kopstuk Gwendolyn Rutten nog verstaan dat die aanpassingen cruciaal waren, maar die technische details zijn voor Open VLD na herwerkingen intussen van de baan. Maar met name minister van Landbouw Jo Brouns zou dwars blijven liggen. Hij wil zekerheid over het MER voor het decreet wordt voorgelegd in het parlement.

Bij viceminister-president Bart Somers klinkt dan ook ontgoocheling. ‘We betreuren dat er geen akkoord is gesloten, want dat kon. CD&V wou de afspraak van maart echter niet nakomen. En dat ondanks aanpassingen aan het ontwerp van decreet.’

Hoe dan ook zou het resultaat van dat MER pas verwacht worden tegen december; anderen spreken zelfs al van april. Er is weinig appetijt om dan in de lente van 2024, op enkele maanden van de verkiezingen, dan nog zo’n politiek heet hangijzer als het stikstofdecreet aan het parlement voor te leggen. Dat roept de vraag op of het stikstofdecreet hoe dan ook nog in deze legislatuur kan gestemd geraken.

Het stikstofdecreet was slechts een van 217 punten die werden besproken op die laatste Vlaamse ministerraad voor het reces. Een ander aanslepend dossier van Demir, de groenestroomcertificaten, werd al voor de twaalfde keer van tafel geveegd. Wel verkreeg ze een bijsturing van het kader voor lage-emissiezones. De verstrenging die stond gepland voor 2025 werd uitgesteld naar 2026, met een uitzondering voor mantelzorgers en mensen met een handicap. De uitzondering die De Lijn geniet, wordt geschrapt eind 2026, wanneer een nieuwe lading elektrische bussen zou zijn geleverd. Bovendien krijgen de steden met een LEZ de keuze om in te stemmen met de verstrenging van 2026.