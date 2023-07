‘De rol van de gemeenteraad is zo goed als uitgehold’

‘Ik had te weinig impact’

Geoffrey Verleyen (40, Kruisem, Open VLD) oppositie

‘Tien jaar geleden ben ik in de lokale politiek gegaan om zaken in beweging te brengen, maar als gemeenteraadslid – zeker in de oppositie – kun je weinig resultaten boeken. Ik heb altijd geprobeerd om constructief samen te werken, met vragen en voorstellen, maar die worden voortdurend – meerderheid tegen oppositie – weggestemd. De meerderheid geeft namelijk geen cadeaus aan de oppositie.’

‘Begrijp me niet verkeerd, ik ken de spelregels: het is goed dat een lokaal bestuur wordt geleid door het schepencollege. Alleen is de rol van de gemeenteraad zo goed als helemaal uitgehold, zeker in een kleinere gemeente als Kruisem. Te veel dossiers komen niet op de gemeenteraad of worden niet vooraf toegelicht in een commissie.’

‘Ik merk ook een groot verschil tussen gemeenteraadsleden onderling. Je zit met 25 mensen in de gemeenteraad, van wie er maar een handvol hun mond opendoen, de rest zit er voor spek en bonen bij. Daarom pleit ik voor een slankere, maar daadkrachtige gemeenteraad met betere ondersteuning en een betere vergoeding voor de raadsleden. Zo krijg je gemotiveerde raadsleden met voldoende impact.’

‘Schrijf dus niet dat ik stop uit frustratie, maar mijn voldoening is weg. Mijn gezin en mijn job hebben natuurlijk ook meegespeeld en zo maakte ik de afweging. Toch kijk ik met trots terug op de voorbije periode: in de fusiegemeente hebben we een mooi verkiezingsresultaat behaald en nadien hard gewerkt. Ik hou er ook mooie herinneringen aan over, met persoonlijke relaties over de partijgrenzen heen. Maar ja, er zijn ook dossiers waarvan je denkt dat die beter kunnen, zoals de exploitatie van de recyclageparken. Maar het is nu aan mijn collega’s om dat verder op te volgen. Ik sta voortaan aan de zijlijn.’

© Kristof Vadino

‘Het was me al die tijd niet meer waard’

Belinda Torres Leclercq (34, Oostende, Groen) oppositie/meerderheid

‘De coronapandemie deed me nadenken. Ik combineerde mijn mandaat toen met een voltijdse job in Brussel. Aanvankelijk kwam het thuiswerk tijdens corona me eigenlijk wel goed uit. Zo moest ik niet meer elke dag pendelen en kon ik wat meer rust nemen. Maar dat pakte anders uit; ik zat dagenlang in onlinevergaderingen, eerst voor mijn werk en daarna voor de gemeenteraad. Toen begon ik te denken: “Hoe ga ik dat allemaal bolwerken wanneer ik opnieuw moet pendelen? Als ik zo verder doe, bots ik met mijn hoofd tegen de muur.”’

‘In die moeilijke coronatijd heb ik ook een goede vriend verloren, dat was heel zwaar. Het leven is zo kort, je weet nooit wat er komt. Dan begin je wel na te gaan met wie je je vrije tijd doorbrengt. Ik was toen al een hele tijd geëngageerd, eerst bij de jongerenafdeling van Groen, daarna als verkozene. Ik stak elke avond, elk weekend in de politiek, en heb zo veel momenten met vrienden en familie gemist. Ik vond het dat allemaal niet meer waard.’

‘In de gemeenteraad heb ik zowel in de oppositie als in de meerderheid gezeten. En dat maakt toch wel een groot verschil. In de oppositie heb je een grotere bewegingsvrijheid en kom je meer in the picture. In de meerderheid moet je toch rekening houden met wat afgesproken wordt. Werkelijk álles wat je voorstelt moet je aftoetsen. Volgens mij halen vooral de schepenen voldoening uit de realisaties van het gemeentebestuur.’

‘Toch vond ik mijn vertrek wel jammer. Zo was er het dossier van Jeugdhuis OHK dat moest verhuizen. Dat heb ik intensief opgevolgd, ook omdat ik er als jongere veel tijd heb doorgebracht. Uiteindelijk kwam er na mijn vertrek wel een oplossing uit de bus. Dan wringt het toch dat je het niet zelf mee hebt kunnen afronden.’

© Kristof Vadino

‘Het politieke spel lag me niet zo goed’

Karlos Debouck (53, Houthulst, N-VA) – oppositie

‘Ik ben in de eerste plaats gestopt omdat ik ziek geworden ben. Na een jaar afwezigheid kon ik terugkomen, maar mijn vervanger deed het werk met hart en ziel. Dat wou ik haar niet afnemen.’

‘Ik volg nog wel sommige dossiers, zoals dat van de sociale woningen. Daarvoor kan ik rekenen op mijn contacten in de partij én bij de meerderheid. Want wanneer je uit de politiek stapt, weet je soms meer dan wanneer je in de oppositie zit, dan ben je niet langer de vijand. Zo wordt het gespeeld, ik moest ook met tegenzin kritiek leveren op mensen die het goed bedoelen. Voor mij telt: als het goed is, is het goed en als het slecht, is het slecht. Maar in de politiek moet je soms zeggen dat het slecht is, zelfs als het goed is. Dan vertel ik dat thuis tegen mijn vrouw: “Ik moest ertegen ingaan, maar ik vond het voorstel eigenlijk wel goed.” Dat spel ligt me niet zo goed.’

‘Als ik ooit terugkeer in de politiek, kies ik voor een partij die meebestuurt. In de oppositie kun je maar moeilijk zaken realiseren, zeker als het bestuur op een volstrekte meerderheid kan rekenen. Je krijgt ook onmiddellijk een stempel als je opkomt bij de verkiezingen, dat is niet leuk. Die labels zijn helemaal niet nodig. We moeten af van die nationale partijen op gemeenteniveau, die verdelen alleen maar.’

‘Toch heb ik nooit aan stoppen gedacht voor ik ziek werd, ik had graag doorgewerkt voor de kiezer. Sowieso wordt er enorm hard gewerkt in de gemeentepolitiek, daar heb ik erg veel respect voor. En dat wordt zelden gezien.’