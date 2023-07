Pakjesautomaten moeten meer worden gedeeld

Pakjesautomaten, van bedrijven als GLS of Bpost moeten in de toekomst vaker door alle pakjesbedrijven kunnen worden gebruikt. De federale regering heeft daarvoor, op initiatief van minister van Post Petra De Sutter (Groen), een aanpassing aan de postwet goedgekeurd.

Concreet zal de postregulator BIPT spelers op de pakjesmarkt makkelijker kunnen verplichten om hun automaten op te zetten voor elkaar, als dit bijdraagt tot de duurzaamheid. ‘Zo maken we de e-commerce klant- en klimaatvriendelijker,’ zegt minister De Sutter, die ook wil dat er meer pakjesautomaten bijkomen. Ons land heeft zo’n 0,5 pakjesautomaten per 10.000 inwoners volgens een studie van de VUB. In Duitsland zijn er dat dubbel zoveel, in Polen zelfs tien keer meer. En dat terwijl leveringen in een pakjesautomaat door de band genomen minder CO-uitstoot veroorzaken dan leveringen aan huis.

‘Leveringen in een automaat zijn, zeker in stedelijke gebieden minder vervuilend dan een aankoop die tot aan de voordeur wordt gebracht’, zegt De Sutter. ‘Al hangt het er natuurlijk van af hoe je naar de automaat gaat: te voet of met de auto.’ De VUB-onderzoekers bevelen daarom ook aan dat consumenten best beschikken over een breed netwerk van pakjesautomaten. ‘Dat maken we met deze wetswijziging nu mogelijk’, besluit De Sutter. (kde)