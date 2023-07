Minister Dalle plooit (een beetje) voor productiehuizen

Vlaams minister van ­Media Benjamin Dalle (CD&V) plooit dan toch voor de kritiek van de onafhankelijke Vlaamse productiehuizen, zij het lichtjes. Die waren in grote paniek over de manier waarop de Vlaamse regering de zogenoemde ‘stimulerings­verplichting’ herziet. Bedrijven die geld verdienen aan Vlaamse kijkers, zoals Telenet of Netflix, zijn verplicht een deel van die omzet in Vlaamse producties te investeren. Voortaan zouden ze dat ook voor een deel in ‘afhankelijke’ productiehuizen (bijv. eigendom van Telenet zelf) mogen doen. De onafhankelijke productiehuizen zagen daar het einde in van een gezond competitief landschap voor tv- en filmmakers.

Dalle zegt nu dat hij ‘begrip heeft voor de onzekerheid die met de hervorming gepaard gaat’. Au fond verandert hij het decreet niet, wel zal het sowieso na drie jaar worden geëvalueerd, én komt er een jaarlijkse monitoring.

Als de doelstelling – meer geld voor álle spelers – niet wordt gerealiseerd, ‘wordt de regeling bijgestuurd’, klinkt het. Daarbij zou er een aanpassing komen van de verdeelsleutel van hoeveel geld naar afhankelijke of onafhankelijke productiehuizen gaat, ‘ten voordele van de onafhankelijke producenten.’ (kls)