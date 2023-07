Nederlandse politiek loopt verder leeg: CU-vicepremier stapt uit politiek

Carola Schouten, vicepremier voor de ChristenUnie (CU) in de Nederlandse regering, gaat in november niet opnieuw op een lijst staan. De Haagse politiek ziet opnieuw een boegbeeld vertrekken.

‘Er staat een nieuwe generatie klaar waarvan ik weet dat de ChristenUnie daar in goede en vertrouwde handen is’, citeert de partij Carola Schouten in een persbericht. Na 12 jaar toppolitiek wil de 45-jarige een andere richting uit met haar leven. Meer uitleg volgt voorlopig niet. Voor de partij is het de tweede grote aderlating in 2023. In januari vertrok voorzitter Gert-Jan Segers.

Schouten diende onder de vierde regering Rutte als minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen. In 2011 leerde Nederland haar kennen toen ze de Tweede Kamer binnenkwam.

De Volkskrant heeft het met een nieuw vertrek over een ‘Haagse uittocht’. Afgelopen week kozen heel wat Nederlandse toppolitici voor de exit: minister-president Mark Rutte (VVD), minister van Financiën Sigrid Kaag (D66) en minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra (CDA) stappen na de verkiezingen uit de politiek. Bij die laatste partij lieten ook heel wat andere ministers weten dat ze niet langer interesse hebben in een plekje op de lijst. Op 22 november 2023 trekken onze noorderburen opnieuw naar de stembus.