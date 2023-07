De sekstips van Goedele Liekens: ‘Er is het trucje met de sokken’

Wie slipt in de Wetstraat of in de geruchtenmolen belandt, verzeilt vroeg of laat in deze rubriek.

‘Niemand voelt zich graag een slappe zeester, toch?’ Goedele Liekens is, behalve parlementslid voor Open VLD, ook nog altijd seksuologe met een roeping. In Het Laatste Nieuws brengt ze een ‘best-of’ van een jaar columns over lust en liefde, in negen sekslessen omdat 69 er te veel zouden zijn geweest. ‘Niks mis met de missionarishouding’, zegt deze missionaris van het genot en andere democratische ontvoogdingsprocessen, maar ‘het klassieke standje kan op den duur eentonig worden’. Daarom geeft ze meteen zes tips voor vrouwen om zichzelf in anale seks te trainen. Het is onduidelijk waarom mannen van deze sporttak worden uitgesloten, maar ‘start in elk geval met véél glijmiddel’. En o ja: ‘Er is ook nog het trucje met de sokken’.

Een iets droger politiek bericht komt uit de Europese politiek: Barend Leyts stopt als woordvoerder van Charles Michel, voorzitter van de Europese Raad. De twee werkten acht jaar nauw samen en Leyts verhuisde mee naar Europa toen eerste minister Charles Michel verkaste. Leyts keert nu terug naar het Belgische topniveau en wordt directeur communicatie van premier Alexander De Croo (Open VLD). Daar vervangt hij Tom Meulenbergs, die eind augustus aan de slag gaat bij BNP Paribas Fortis.

Leyts (51) begon zijn carrière als journalist en bracht in 2011 voor VTM een geruchtmakend interview met de afgetreden bisschop van Brugge, Roger Vangheluwe. Leyts was ook royaltywatcher en schreef een biografie van koning Filip. Hij wordt bij Michel vervangen door Ecaterina Casinge, momenteel kabinetschef van Maia Sandu, de president van Moldavië.

Goedele Liekens krijgt ook veel vragen van Vlamingen, onthult Het Laatste Nieuws, maar die schijnen niet allemaal te gaan over de zaak-Lahbib of een eventuele fiscale hervorming. De frequentste vraag is ‘hoe je dankzij de g-spot een vrouw kunt doen squirten’. Dat moedigt het parlementslid van harte aan, ‘want spetterseks is héérlijk’.

De seksuologe out zich ook als grote fan van dirty talk. ‘Het voelt als een soort – pardon my French – dubbele penetratie.’ Overigens is ze fan van ‘talk’ tout court, want ze stelt vast dat vrouwen niet duidelijk maken wat ze willen. Nochtans: hijgen is krijgen, aldus het liberale parlementslid.