Djokovic verslaat Sinner in 3 sets en plaatst zich als eerste voor finale

Titelverdediger Novak Djokovic (ATP 2) heeft zich vrijdag geplaatst voor de finale van Wimbledon, het derde grandslamtoernooi van het jaar. De Serviër ging op het gras in Londen in drie sets voorbij de Italiaan Jannik Sinner (ATP 8). Na 2 uur en 49 minuten stond de 6-3, 6-4 en 7-6 (7/4) eindstand op het bord van Centre Court.

Het duel was een heruitgave van hun kwartfinale vorig jaar. Toen won Djokovic in vijf sets nadat Sinner de eerste twee sets had gewonnen.

Zondag speelt de 36-jarige Djokovic in de finale tegen de Spanjaard Carlos Alcaraz (ATP 1) of de Rus Daniil Medvedev (ATP 3). De Serviër kan dan nog wat meer tennisgeschiedenis schrijven met een 24e grandslamtitel. Hij heeft nu al met 23 titels het record in handen voor zijn eeuwige rivalen Rafael Nadal (22) en Roger Federer (20). Die laatste kan hij met een achtste titel op Wimbledon dan weer evenaren als recordhouder.

De 21-jarige Jannik Sinner speelde vrijdag zijn eerste halve finale op een grandslamtoernooi. Hij nam voor de derde keer deel aan Wimbledon. Bij zijn debuut twee jaar geleden ging Sinner er meteen uit. Vorig jaar wipte de Italiaan onder meer Alcaraz (in de achtste finales) en stak hij ook tegen Djokovic de hand uit naar de zege. Maar de Serviër vocht na verlies in de eerste twee sets (5-7, 2-6) terug en won de volgende drie (6-3, 6-2, 6-2).