Pijlinktvisköfte met mojo verde

Tijdens de zomermaanden vraagt culinair redacteur Berten Vanderbruggen elke zaterdag aan een collega welke smaak of geur eeuwig verbonden is aan een vakantieherinnering. In ruil zoekt hij er een recept bij dat die sfeer opnieuw kan oproepen. Deze week: mojo verde, een pittige saus die Nathalie Van der Perre voor het eerst proefde op de Canarische Eilanden.

‘Het is een heerlijke traditie. Zo vaak we kunnen, vieren we met een hechte groep vrienden Nieuw­jaar op Lanzarote. We zijn Belgisch, Spaans, Brits en Portugees, en wat ons bindt is de liefde voor zon en lekker eten. Een week lang doet iedereen zijn ding, maar één ritueel is nog heiliger dan de twaalf druiven om middernacht op 1 januari: wie aankomt op de luchthaven, wordt opgehaald door de anderen en er volgt een aperitief op een terras. Het lokale malvasiawijntje is optioneel, maar wat op tafel moet staan, zijn de papas arrugadas (‘verrimpelde aardappelen’) con mojo. Dat zijn krieltjes in de schil gekookt in veel zout met daarbij twee sausjes: rode en groene mojo. De rode (mojo picon) is gemaakt met paprika, de groene (mojo cilantro) is op basis van koriander of peterselie. Papas con mojo is hét typische bijgerecht op alle Canarische Eilanden, maar mojo is ook lekker op brood of bij een stukje kaas.’

Nathalie Van der Perre

Eindredacteur

De groene mojo wordt in dit recept geserveerd met inktvisköfte (een soort vleesballetjes van lamsvlees, hier in een variatie met vis). Het recept komt uit het kookboek Moro van de Britse chefs Sam & Sam Clark, die het gelijknamige restaurant uitbaten in Londen, waar ze een Spaanse keuken met Moorse invloeden serveren. ‘Het idee voor deze lichtere versie kwam uit een trendy tapasbar in het Spaanse San Sebastian, waar hamburguesita de choco (minizeekatburgers) op het menu stonden. Clark maakte er köfte van door er bulgur, koriander, chilipeper en komijn aan toe te voegen.’

Voor 4 personen

3 lente-uien (witte en groene deel), fijngesneden

1 el olijfolie + extra om de köfte in te bakken

400 g schoongemaakte pijlinktvis of zeekat (lichaamstube en tentakels)

2 groene chilipepers, zaadjes verwijderd, fijngesneden

3 el fijne bulgur, kort in koud water geweekt, uitgelekt (als je grove bulgur gebruikt, week die dan 10 minuten in water)

2 tl gemalen komijnzaad

3 el fijngesneden koriander

partjes citroen, voor erbij

zeezout en versgemalen zwarte ­peper

Voor de mojo verde

25 g koriander, blaadjes en steeltjes, grof gesneden

4 el grof gesneden bladpeterselie

1 grote groene chilipeper of 2 kleine, zaadjes verwijderd als ze erg pittig zijn

1 kleine teen knoflook

4 el extra vergine olijfolie

1 el citroensap

Bereiding

Verhit de olijfolie in een koekenpan op matig vuur en bak de lente-ui in 5 tot 10 minuten zacht en zoet. Zet opzij. Snijd de pijlinktvis in stukken en doe die in een keukenmachine. Hak niet te fijn; ze moeten wat textuur behouden. Schep de inktvis en lente-ui in een kom en voeg de groene chilipepers, bulgur, komijn en koriander toe. Breng op smaak met zeezout en zwarte peper en schep alles goed door elkaar. Zet een grote, zware koekenpan op middelhoog vuur en schenk er, als de pan heet is, een paar druppels olijfolie in. Schep een dessertlepel uit het köftemengsel en vorm er een schijfje van 6 cm van. Vul de pan met zoveel schijfjes als er met tussenruimte in passen. Bak 45 seconden tot 1 minuut aan de ene kant, tot ze lichtbruin zijn, keer ze met een spatel om en bak de andere kant. Breng ze op smaak met zeezout en zwarte peper. Meng de ingrediënten voor de mojo verde in een keukenmachine en pureer tot een gladde saus. Breng op smaak met zeezout. Dien de saus op bij de köfte en serveer er partjes citroen bij.

Dit recept komt uit het kookboek ­‘Moro thuis’, uitgebracht bij Good Cook.