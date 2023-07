Kwiatkowski wint tourrit op de Grand Colombier, Pogacar pakt seconden op Vingegaard

Hoe kwam de zege tot stand?

Een korte etappe, dat nodigt altijd uit tot spektakel. Dat kregen we ook het eerste half uur, tot we een kopgroep kregen van negentien renners met daarbij ook twee landgenoten: Maxim Van Gils uit Wuustwezel en Jasper Stuyven uit Leuven maar woonachtig in Monaco.

De negentien hoopten een vrijgeleide te krijgen maar dat was buiten Team UAE Emirates gerekend. De ploegmaten van Tadej Pogacar hielden de vluchters redelijk goed binnen bereik wat erop wees dat Pogacar iets zinnens was. De vluchters begonnen met nauwelijks vier minuten voorsprong aan de beklimming van de Grand Colombier. Quinten Pacher (Groupama-FdJ) versnelde als eerste, Maxim Van Gils panikeerde niet en dichtte de kloof met Pacher, in het gezelschap van Tejada en Shaw. Pacher ging meteen overboord, Shaw en Tejada nestelden zich in het wiel van onze jonge landgenoot.

Even later kwam ook Kwiatkowski terug vooraan aansluiten. De Poolse ex-wereldkampioen trok meteen door en reed weg van het groepje Van Gils waar ook Mohoric opnieuw kwam aansluiten. De 33-jarige Pool van Ineos-Grenadiers kende duidelijk een goede dag en bouwde zijn voorsprong op de groep Van Gils stelselmatig uit.

Zouden de grote tenoren nog op tijd komen om met de zege en de bijhorende bonificaties aan de haal te gaan? Soler hield het tempo strak voor kopman Pogacar, ploegmaat Grosschartner nam over en verhoogde het tempo. Het kostte Van Baarle zijn kop zodat Sepp Kuss de enige ploegmaat was in steun van gele trui Vingegaard.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Kwiatkowski rook de zege maar in de groep van de achtervolgers versnelde zijn landgenoot Majka in dienst van Pogacar. Adam Yates was de volgende man aan zet in wat meer en meer op een tactisch steekspel begon te gelijken. Kwiatkowski hield stand, Pogacar versnelde nog in de laatste halve kilometer en smeerde Vingegaard nog enkele seconden aan en finishte nog derde. Want wie was er tweede? Maxim Van Gils bleef de Sloveen nog net voor en boekte zonder twijfel het mooiste resultaat uit zijn jonge carrière. Met de vier bijhorende boniseconden en vier seconden voorsprong op Vingegaard nam Pogacar intussen ook nog acht seconden terug op de Deense gele trui.

Michal Kwiatkowski: ‘Ik had misschien wel de beste benen van mijn leven’

Een dolgelukkige Kwiatkowski: ‘Ik had nooit verwacht dat de vlucht het zou halen vandaag. Ik dacht dat meegaan in de ontsnapping gewoon een vrijbrief was om de voet van de klim te halen. UAE was hard aan het werken, maar een kopgroep van 19 man is moeilijk te controleren. Zeker op het vlakke.’

‘Ik had vandaag misschien wel de beste benen van heel mijn leven. Ik geloofde eigenlijk niet dat het mogelijk was. Maar ik kon goed mijn tempo houden, ik heb echt hard afgezien vandaag. Het publiek was geweldig, ik kon de ploegleiding niet horen in mijn oortjes. Ze stuwden mij echt naar boven’, sluit de winnaar af.

Wat deden de Belgen?

Aanvallen, zoals steeds. Victor Campenaerts was de eerste die voor het ruime sop koos. Alleen was dat sop niet zo ruim als verhoopt. Enfin, het regende aanvallen en na dertig kilometer kwam dan ook een kopgroep van negentien renners voorop. Maxim Van Gils was één van de grondleggers van de vlucht, Jasper Stuyven kwam later aansluiten. Voor Stuyven al de tweede dag op rij dat hij deel uitmaakt van de goede ontsnapping.

Maxim Van Gils — © BELGA

Al viel te betwijfelen of dit de juiste beslissing was. Team UAE Emirates liet de vluchters weinig ruimte. Het trio Laengen-Bjerg-Trentin hield het tempo hoog zodat de voorsprong aanvankelijk niet verder opliep dan anderhalve minuut. Een plas- en eetpauze verder was de bonus wel boven de twee minuten opgelopen en in de afdaling richting de voet van de Grand Colombier konden de zeventien overgebleven renners een bonus van net geen vier minuten bij elkaar fietsen. Jasper Stuyven moest zijn vluchtgezellen al snel laten gaan in de eerste kilometers van de Grand Colombier, Maxim Van Gils was in de kopgroep duidelijk één van de beste klimmers en reed een meer dan verdienstelijke wedstrijd. Helaas kreeg de man uit Wuustwezel niet de verhoopte voorgift zodat hij slechts heel even in aanmerking kwam voor de dagzege. Van Gils knokte voor wat hij waard was en finishte uiteindelijk knap tweede, luttele seconden voor een ontketende Pogacar. De Kempenaar mag nu al spreken van een geslaagd Tourdebuut.

Wat deden de favorieten?

Deze keer waren de belangen tegengesteld. Jumbo-Visma liet weten dat het de vluchters niet in het gareel wilde houden omdat ze Pogacar niet de gelegenheid wilden geven de etappe te winnen en de bijhorende bonificaties op te nemen. Team UAE Emirates liet al vrij snel blijken dat het net wel de etappe wilde winnen en gaf de vluchters nooit meer dan een kleine minuten voorsprong.

De mannen van Pogacar hielden ook in de eerste kilometers van de Grand Colombier het tempo strak, Vingegaard zette zich in het wiel van zijn Sloveense uitdager. Opvallend: Pogacar had in de eerste kilometers nog vier ploegmaten aan zijn zijde, Vingegaard moest het met twee ploegmaten stellen, Van Baarle en Kuss. Benoot en Van Aert haakten al vroeger af. Hoe het hen daarna verging, las u hierboven reeds in het verslag van hoe de zege tot stand kwam.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Wie draagt welke trui?

Geel: Jonas Vingegaard

Groen: Jasper Philipsen

Bollen: Neilson Powless

Wit: Tadej Pogacar