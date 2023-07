Dit zijn de opmerkelijkste foto’s van de week

Een kind komt kijken tussen een ‘koolmijnband’ tijdens het 137ste Durham Miners Gala in Durham. Het gala, ook bekend als The Big Meeting, wordt sinds 1871 georganiseerd door de Durham Miners’ Association en staat dit jaar in het teken van arbeiders die vakbondsacties voeren. Meer dan een eeuw lang werd het Gala gefinancierd door de werkende mijnwerkers van de kolenvelden in Durham, maar na de sluiting van de kolenmijnen wordt het nu gefinancierd door donaties en abonnementen. — © getty