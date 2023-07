‘We krijgen hier in Knokke-Heist stilaan een stijve nek in plaats van een dikke’

De Heldentoren in Heist. — © Jimmy Kets

Er passeerden deze week alweer een paar opmerkelijke uitspraken, van in Knokke-Heist tot in Middelkerke en van Lindsay over Dominique Persoone tot Jean-Marie Dedecker. Een overzicht voor wie de hoogtepunten gemist heeft.

‘Om niet naar school te moeten, maakte ik braaksel. Ik plette wat fruitpap en gooide dat in het toilet. Dan riep ik mama dat ik had overgegeven’

Lindsay, de zus en manager van charmezanger Christoff ging niet graag naar school. (in Dag Allemaal)

‘Mijn ingesteldheid was: waarom zou ik 90 moeten halen als 55 al genoeg is’

Zou Lindsay dezelfde ingesteldheid hebben als ze gages voor haar broer onderhandelt? (in Dag Allemaal)

‘Ik heb mijn humaniora nooit afgemaakt. Ik ging naar een katholieke school waar pastoors nog de plak voerden. Ze dreigden: “Als je dit of dat doet, ga je naar de hel.” Ik dacht alleen maar: ik zit al in de hel!’

Tom Van Laere, alias Admiral Freebee, ging ook niet graag naar school: ‘Ik heb twee jaar over het vijfde middelbaar gedaan en drie jaar over het zesde’. (in Humo)

Zuhal Demir. — © Inge Kinnet

‘Ik maak me zorgen over de verruwing van de politiek sinds de intrede van de sociale media’

Als Jan Jambon (N-VA) zich zorgen maakt over de verruwing van de politiek, moet hij misschien toch eens een goed gesprek hebben met zijn partijvoorzitter Bart De Wever, die over de regeringspartijen zei dat hij ze zou ‘kapotmaken’. (in De Tijd)

‘Zonder staatshervorming vrees ik een revolutie’

En hoe ruwer de politiek wordt, hoe makkelijker het wordt om op te roepen tot een revolutie. Al doet Zuhal Demir (N-VA) dat nog niet rechtstreeks, ze geeft de mensen wel een hint om tot die revolutie over te gaan: ‘Vlamingen zullen het niet aanvaarden als de staatsstructuur niet verandert. Ik voel de woede van de mensen opkomen.’ (in Le Soir)

‘Men steekt de institutionele eisen van de Vlamingen al tien jaar in de frigo. Op een gegeven moment gaat de frigo ontploffen’

Geen revolutie zonder ontploffingen en dat weet ook Theo Francken (N-VA), die de Franstaligen eveneens bedreigt met de Vlaamse volkswoede. (in La Libre Belgique)

‘Supporterscafé ontploft na vierde ritzege Vlam van Ham’

Voorlopig blijven de ontploffingen wel beperkt tot vreugdeuitbarstingen. (in Het Belang van Limburg)

De vlam sloeg er in de pan!

Dominique Persoone. — © Wim Daneels

‘Na het Pukkelpop-optreden is een van mijn tepels een paar dagen redelijk in de war geweest’

Toen Brent Vanneste met Stake optrad op Pukkelpop, sloeg de vlam ook in de pan. Al was het dan omdat zijn overal tegen zijn tepel schuurde: ‘Eén stijve tepel: het is geen zicht’. (in Humo)

‘We krijgen hier stilaan een stijve nek in plaats van een dikke’

In Knokke hebben ze geen stijve tepel, maar een stijve nek. (een Knokkenaar in De Standaard)

‘Ik wil tijdens een onenightstand vooral kunnen lachen en plezier hebben: dan vallen er veel babes af. Daarom kies ik uit volle borst voor Maaike Cafmeyer. Ze is mooi – niet onbelangrijk – maar ik vind haar vooral ook een hilarische madam. Is de seks minder, dan heb je toch een krieke gelachen’

Over stijve lichaamsdelen gesproken: als de vlam niet in de pan slaat, kan je maar beter eens goed lachen, weet Dominique Persoone (in Humo)

‘Het heerlijkste wat ik op lichamelijk vlak kan meemaken is een hele dag koorts hebben – niet te veel – en toch blijven werken. ’s Avonds kruip ik dan onder de wol in de wetenschap dat ik me helemaal mag overgeven aan de koorts’

Voor Marieke Dilles moet de vlam evenmin in de pan slaan, ze wordt van iets anders warm. (in Humo)

Jean-Marie Dedecker. — © Fred Debrock

‘Mensen trekken niet gewoon aan mijn arm, ze trekken mijn schouder uit de kom’

Over koorts gesproken: het mag dan nog wel meer dan een jaar duren eer we naar de stembus mogen, de verkiezingskoorts duwt het kwik al tegen de rand van het glas. Daarom overweegt Jean-Marie Dedecker om opnieuw met Lijst Dedecker op te komen in plaats van als onafhankelijke op een N-VA-lijst te staan. (in De Morgen)

‘De mensen zijn kwaad, en ze zien in mij een figuur die durft zeggen wat zij denken’

Zolang de mensen op Jean-Marie Dedecker kunnen stemmen, zullen Zuhal Demir en Theo Francken niet moeten rekenen op een revolutie, want hij kanaliseert hun woede.

‘Ik ga je castreren’

Al heeft Jan Jambon wel gelijk dat de politiek verruwt, want dit is wat Jean-Marie Dedecker zei toen een journalist van De Morgen hem belde om te vragen of hij inderdaad weer met Lijst Dedecker zou opkomen.

‘De politiek brengt vaak het slechtste in de mens naar boven’

En in het geval van Jean-Marie Dedecker zeker. (Walter De Donder in Dag Allemaal)

‘De politiek is hard werken en rijk ga je er niet van worden. Integendeel: het kost je geld want overal waar je gaat moet je trakteren’

Politiek brengt niet alleen het slechtste in de mens, maar ook het laatste uit zijn portemonnee naar boven, weet Margriet Hermans (in Dag Allemaal)

‘Trouwens, wat die castratie betreft: vanaf nu zal ik iedere nacht met één oog open moeten slapen, want ik vrees de toorn van mijn vrouw’

Politiek brengt ook het slechtste in de partners van politici naar boven: de vrouw van Jean-Marie Dedecker kan er niet mee lachen dat hij opnieuw plannen smeedt voor Lijst Dedecker.

‘Ik ben op prostaatleeftijd, ik heb al 71 slagen op mijn horloge, en ik heb al behoefte aan een middagdutje’

Als Jean-Marie Dedecker ’s nachts met één oog open slaapt, dan moet zijn vrouw die castratie misschien tijdens zijn middagdutje proberen.

‘Iemand vloeren is plezant’

Al moet ze daarbij oppassen, want Dedecker blijft een judoka.