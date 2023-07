Steeds meer mannen ‘speedo-fiel’

De comeback van de speedo is volop bezig. Dat zegt leverancier Speedo, die de verkoop flink ziet groeien. Is dat een teken dat we minder preuts worden, of is zo’n strakke slip gewoon praktisch?

Nee, Gert Verhulst is geen trendsetter. Of toch niet als het op de weinig verhullende zwemslip aankomt. De comeback van de speedo is al meer dan tien jaar geleden ingezet, met beroemde voetballers als David Beckham en Cristiano Ronaldo die er hun afgetrainde lijf in toonden. En bij homoseksuele mannen, topzwemmers en de verdwaalde vijftigjarige huisvader is de ‘ballenknijper’ of ‘parkietensmokkelaar’ nooit uit de mode geweest.

Maar nu is de strakke zwemslip weer bij iedere man in zwang, zegt Speedo. De originele leverancier van het iconische broekje zag de verkoop in Europa, het Midden-Oosten en Afrika dit jaar met 200 procent stijgen ten opzichte van 2022. Voor de Verenigde Staten heeft Speedo geen accurate cijfers voor die periode, maar van 2020 tot 2021 nam de verkoop daar al toe met 54 procent.

Volgens Speedo’s marketingdirecteur Kirsty Saddler komt dat doordat de wereld inziet dat de ‘speedo met kleine s’ een klassieker is. Bovendien is zo’n nylon broekje gewoon ‘heel praktisch, licht en het meest comfortabel om in te zwemmen’, zei ze aan CNN. Modecommentatoren linken de comeback dan weer aan een algemene trend naar steeds kortere broeken bij mannen. Wat ook kan meespelen, is de ‘ironische stijl’ die nu populair is onder jongeren – denk dikke snorren, felgekleurde Crocs en sokken in sandalen.

Dat neemt niet weg dat mannen toch vaak iets moeten overwinnen voor ze zich in de slip op het strand wagen. De typische speedosnit – een rechte lijn, ver onder de navel – doet niet veel goeds voor de optische grootte van het kruis. En wat als je bij het zien van andere strandgasten opgewonden raakt? In zo’n zakdoekgroot broekje valt niets te verstoppen. Een speedoverplichting is mede daarom een beproefde methode om beschroomde puberjongens uit een publieke zwemkom te weren.

Maar kom, een lijf is uiteindelijk gewoon een lijf. In tijden waar vrouwen op steeds meer plaatsen topless in openbare zwembaden mogen zwemmen, kunnen mannen ook weer wat preutsheid laten varen. Daarvoor pleit The Speed-Oh Movement, een Instagrampagina waarop mannen met elk lichaamstype hun trotse speedoselfie kunnen tonen. #speedopositivity, heet dat. Ook wie zich niet thuis voelt in de fitness, kan zich wel thuis voelen in een speedo, vinden de oprichters, al is het maar omdat je je er zo vrij in kunt bewegen.

En voor wie zich toch niet zo vrij en zelfzeker voelt als de mannen van The Speed-Oh Movement, of de heer Verhulst, is er een andere trend: de korte zwemshort. Daarin toon je je dijen, maar niet je kruis. Volgens kenners is zo’n short bovendien zeer flatterend voor iedere man, omdat hij je benen langer doet lijken. Je zwemt er alleen nét iets minder snel in.