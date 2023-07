Libië klaagt prins Laurent aan voor fraude en afpersing

De investeringsmaatschappij van de Libische overheid heeft in een al lang aanslepend conflict een strafklacht neergelegd tegen prins Laurent. De LIA beweert dat de prins probeerde om een openstaande schuld te laten vereffenen door te zeggen dat hij de rechtsgang in België kon beïnvloeden.

De zaak gaat al terug tot 2008, toen de vzw GSDT van prins Laurent miljoenen investeerde in een herbebossingsproject in Libië. Maar dat contract werd twee jaar later verbroken. Sindsdien vraagt Laurent zowat 50 miljoen euro schadevergoeding van de LIA, dat in naam van de Libische overheid de investeringen beheert.

De LIA beweert nu dat prins Laurent sinds 2015 ‘onaanvaardbare druk’ uitoefende om het geld terug te vorderen. ‘De strafrechtelijke klacht die we hebben ingediend, beschuldigt prins Laurent van fraude en afpersing’, zegt advocaat Christophe Marchand, die de LIA vertegenwoordigt. Volgens hem heeft de prins ook ‘ongepaste invloed’ gebruikt om zijn cliënt onder druk te zetten ‘om hem een groot geldbedrag te betalen voor een geschil dat volgens ons niets met onze cliënt te maken had’.

Advocaat Christophe Marchand — © belga

Concreet gaat de klacht over een onderhoud met een Libische diplomaat. De prins zou toen beweerd hebben dat hij invloed kon uitoefenen op het Belgisch rechtssysteem in een strafzaak tegen dr. Ali Mohammed Hassan, de ceo van de LIA. Hij zou ervoor kunnen zorgen dat die zaak komt te vervallen, als tenminste de tegoeden aan zijn vzw zouden worden vereffend, beweerde hij volgens Marchand.

Volgens de advocaat moet dat ‘schokgolven’ door de koninklijke familie sturen. Hij meent zelfs dat deze zaak ‘internationaal vragen zou kunnen oproepen over de onafhankelijkheid van het rechtssysteem in België’. ‘We benutten alle juridische mogelijkheden die de Belgische rechtbanken ons bieden. We hebben geen andere keuze dan een strafzaak te beginnen tegen Prins Laurent.’ De LIA stelt zich daarbij burgerlijke partij.

Bij het Koninklijk Paleis was niet onmiddellijk iemand beschikbaar voor commentaar. Aan Le Soir zegt de advocaat van de prins dat er later vandaag wel nog een reactie komt.

Aanslepende zaak

Het conflict sleept al meer dan tien jaar aan. Na het verbreken van het contract voor het herbebossingsproject vroeg en verkreeg prins Laurent van de rechter een vergoeding van 50 miljoen euro, ondertussen door intresten opgelopen tot zo’n 70 miljoen euro. Maar omdat de uitbetaling op zich laat wachten, probeerde de prins dat af te dwingen.

Bij de Brusselse bank Euroclear staat sinds de val van het regime van dictator Kadhafi voor zo’n 15 miljard euro aan tegoeden van de LIA geparkeerd. Prins Laurent vroeg om hem met dat geld terug te betalen, maar de Verenigde Naties, die de fondsen blokkeren, weigerden dat.