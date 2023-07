Indiase raket vertrokken naar de maan

De Indiase Ruimtevaartorganisatie heeft een ruimtetuig gelanceerd, op weg naar de minder vaak bestudeerde zuidkant van de maan. De landing op de maan zelf is pas voor over ruim een maand voorzien.

De onbemande Chandrayaan-3 missie vertrok vanaf het Satish Dhawan-ruimtestation in het zuidoosten van het land. Chandrayaan betekent ‘maanvoertuig’ in het Sanskriet.

Om de missie tot een goed einde te brengen, is een zachte landing nodig. Die is gepland voor 23 of 24 augustus. Of dat ook daadwerkelijk lukt, is helemaal niet zeker. Tot dusver zijn alleen de Verenigde Staten, de Sovjet-Unie en China erin geslaagd dat voor elkaar te krijgen.

In 2019 mislukte een eerste poging van India. Tijdens de Chandrayaan-2 missie crashte de landingsmodule op het oppervlak van de maan. Later vertelde het ruimteagentschap het parlement in New Delhi dat er problemen waren met de remmen tijdens de nadering naar de maan.

India had al eerder een missie naar de maan gehad: de eerste maansonde Chandrayaan-1 werd in 2008 gelanceerd en maakte een baan om de maan zonder erop te landen. Bij de huidige missie moet de baan rond de maan na ongeveer vijftien tot twintig dagen worden bereikt.

Het Indiase ruimtevaartprogramma begon in de jaren 1960. In de eerste decennia lag de focus vooral op het goedkoop in de ruimte brengen van bepaalde satellieten. Inmiddels heeft het land ambitieuzere doelen en onlangs werd tijdens een bezoek van de Indiase premier Narendra Modi aan de Amerikaanse president Joe Biden een intensievere samenwerking op ruimtegebied aangekondigd.