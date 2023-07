Hollywood staakt: sterrencast ‘Oppenheimer’ verlaat filmpremière in Londen

De cast van de langverwachte film ‘Oppenheimer’ verscheen donderdag op de rode loper voor de filmpremière in Londen, maar eenmaal de voorstelling moest beginnen, was geen van hen nog te bespeuren. Regisseur Christopher Nolan sprak het publiek toe en gaf aan dat de sterrencast met onder meer Cillian Murphy, Emily Blunt en Matt Damon, het evenement had verlaten om de staking van scenaristen en acteurs in Hollywood te vervoegen. (sf)