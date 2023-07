ING trekt als laatste grootbank rente op spaarboekje gevoelig op

Als laatste van de grootbanken in ons land heeft ook ING nieuwe renteverhogingen aangekondigd. Eén bepaalde spaarformule zal in totaal meer dan 2 procent opleveren.

De basisrente op de ING Spaarrekening stijgt per 1 augustus van 0,35 procent naar 0,45 procent. De getrouwheidspremie stijgt van 0,65 procent naar 1,05 procent. Zo stijgt de totale rente voor deze spaarrekening van 1 naar 1,5 procent.

De getrouwheidspremie is echter pas verworven als spaargeld minstens een jaar op de rekening blijft staan. Voor geld dat voor 1 augustus is gestort, blijft dus de oude getrouwheidspremie van 0,65 procent van toepassing. De hogere rente is dus alleen voor ‘nieuw’ spaargeld.

ING heeft ook een spaarrekening waarop maandelijks maximaal 500 euro gestort kan worden: ING Tempo Sparen. De rente op die boekjes gaat nog meer de hoogte in: de basisrente stijgt van 0,70 procent naar 0,75 procent en de getrouwheidspremie van 0,70 procent naar 1,50 procent. Samen is dat 2,25 procent in plaats van de huidige 1,4 procent. Daarmee is het de eerste grootbank in ons land die over de drempel van 2 procent stapt.

ING-klanten die nog een oudere spaarrekening hebben bij ING, zoals het Groen Boekje, Oranje Boekje, Lion Premium Boekje of Lion Deposit, blijven wel achter met een lagere vergoeding. ING verhoogt de rente op die spaarformules weliswaar, maar lang niet tot op het niveau van de ING Spaarrekening. De basisrente stijgt van 0,40 naar 0,55 procent en de getrouwheidspremie van 0,10 naar 0,15 procent, samengeteld dus maar 0,70 procent.

Staatsbon

De voorbije weken verhoogden zowat alle banken de rente voor nieuw ingebracht spaargeld. De overheid kondigde onlangs ook aan een staatsbon voor één jaar uit te geven, met een brutorendement van 3,69 procent. Na de commissie voor de banken en de roerende voorheffing blijft daar nog 2,71 procent netto van over. Dat is hoger dan wat de meest rendabele spaarboekjes in ons land momenteel bieden.