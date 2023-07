Warm en overwegend droog

Vrijdag maakt de middelhoge en hoge bewolking in de loop van de dag plaats voor meer zon vanaf de Franse grens, vooral dan in het centrum en oosten van het land.

De maxima liggen tussen 23 graden in de Hoge Ardennen, 26 graden vlak aan zee en 27 à 28 graden in de Gaume, meldt het KMI. De zwakke zuidelijke wind wordt in de loop van de dag matig.

Vrijdagavond en -nacht zijn er eerst nog brede opklaringen. Tegen het eind van de nacht bereiken buien het noordwesten van het land. Een regen- en onweerszone vanuit Frankrijk bereikt dan weer het zuiden van het land. Elders blijft het overwegend droog en wordt het eerder gedeeltelijk bewolkt. De minima liggen tussen 16 en 20 graden. De wind waait overwegend matig uit het zuiden tot zuidwesten.

Zaterdag wordt het wisselend bewolkt met enkele buien. In het noordwesten zijn de buien wat meer uitgesproken met kans op een donderslag. Verder trekken in de voormiddag ook regen- of onweersbuien vanuit Frankrijk over de zuidoostelijke zijde van de Ardennen. Tegen de avond wordt het droger en klaart het grotendeels uit. De maxima liggen tussen 22 en 26 graden bij een matige tot vrij krachtige wind uit zuidwest met rukwinden om en bij 70 km/uur.