VN mag van Syrië voorlopig humanitaire hulp bieden aan rebellengebieden

Syrië heeft de Verenigde Naties donderdag toestemming gegeven om de komende zes maanden humanitaire hulp te blijven leveren aan de rebellengebieden in het door een burgeroorlog geteisterde land. De goederen zullen het land ingebracht worden via de grensovergang van Bab al-Hawa.

De humanitaire hulp aan de gebieden was recent stilgevallen nadat Rusland zich in de VN-Veiligheidsraad tegen een verlenging van het bestaande hulpmechanisme kantte. Dat mechanisme stelde de VN in staat om humanitaire hulp te bieden aan de Syrische bevolking in het noordwesten van het land, zonder dat de Syrische overheid daarvoor toestemming moest geven. De toelating voor de grensovergang moet elke zes maanden hernieuwd worden.

Damascus ‘heeft de soevereine beslissing genomen om de Verenigde Naties en haar gespecialiseerde agentschappen toe te laten de grensovergang van Bab al-Hawa te gebruiken om humanitaire hulp te verlenen aan burgers in nood in het noordwesten van Syrië’, klinkt het in een brief. De toelating is gekoppeld aan een ‘volledige samenwerking en coördinatie met de Syrische regering’ en geldt ‘vanaf 13 juli, voor een periode van zes maanden’.

De VN heeft de ontvangst van de brief bevestigd en zegt het schrijven te bestuderen.

Volgens de VN hebben vier miljoen mensen in het noordwesten van Syrië, van wie het merendeel vrouwen en kinderen, nood aan humanitaire hulp om te overleven na jaren van conflict, economische klappen, epidemieën en groeiende armoede, in combinatie met verwoestende aardbevingen.