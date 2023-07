Vier Emmy-nominaties voor remake van ‘Clan’

De Ierse serie Bad sisters is een remake van de Vlaamse serie Clan, geschreven door Malin-Sarah Gozin. Beide reeksen volgen vijf zussen die de echtgenoot van een van hen proberen om te brengen. Zowel de remake als het origineel zijn een productie van de filmstudio Caviar en van Merman in het VK.

Bad sisters won eerder dit jaar de Bafta voor beste dramareeks. Nu maakt de reeks kans op Emmy Awards in de categorieën beste actrice, beste script, beste regie en beste casting voor een dramaserie. Ook raakte al bekend dat er een tweede seizoen komt.

HBO-reeksen domineren de nominaties van de Emmy Awards. Succession scoort het hoogst met 27 nominaties. The last of us en The white lotus mogen op 24 en 23 nominaties rekenen. Samen met House of the dragon rijven de HBO-reeksen vier van de acht Emmy-nominaties voor beste dramaserie binnen. Het is sinds 1992 geleden dat NBC datzelfde record behaalde. De enige serie die in de buurt komt van HBO’s monsterscores is Ted Lasso van Apple TV+, met 21 nominaties.

Elton John

Ook zanger Elton John werd genomineerd met Elton John live: farewell from Dodger stadium voor de Beste Variety Special. Als hij de nominatie kan verzilveren, wordt hij een Egot-winnaar. Die status behaal je als je een Emmy, een Grammy, een Oscar en een Tony – de grootste prijzen voor tv, muziek, film en theater – wint. Tot nu toe behaalden 18 artiesten de Egot-status, onder wie actrice Viola Davis eerder dit jaar.

De nominaties komen op een moeilijk moment voor de entertainmentindustrie. De Television Academy en Fox bespreken een mogelijk uitstel van de prijsuitreiking, meldt Variety. Ze wordt misschien verplaatst naar november of zelfs januari.