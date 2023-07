Joran Vliegen grijpt in finale gemengd dubbel opnieuw naast grandslamtitel

Joran Vliegen en zijn dubbelpartner Xu Yifan zijn er niet in geslaagd om de titel in het gemengd dubbelspel op Wimbledon veroveren. Ze verloren donderdag van de Kroaat Mate Pavić en de Oekraïense Ljoedmyla Kitsjenok in drie sets.

Onze landgenoot Joran Vliegen (ATP 25 dubbels) en de Chinese Xu Yifan (WTA 27 dubbels) speelden op Wimbledon voor het eerst samen met elkaar, maar daar was de voorbije twee weken weinig van te merken. Het duo deed het uitstekend op het Londense gras en plaatste zich voor de finale. Daarin bleek het Kroatisch-Oekraïense duo Mate Pavić (ATP 17 dubbels) en Ljoedmyla Kitsjenok (WTA 15 dubbels) te sterk in drie sets: 6-4, 6-7 (9-11) en 6-3.

‘Ik ben uiteraard teleurgesteld dat we vandaag niet hebben gewonnen, maar ik denk dat we allebei erg blij zijn met ons toernooi’, reageerde de 30-jarige Vliegen na zijn wedstrijd. ‘Voor Wimbledon kenden Yifan en ik elkaar niet, we hadden nog niet eerder met elkaar gesproken. Het was een last minute deelname. Ik wil haar bedanken om samen te spelen met mij deze week.’

Voor Vliegen is het is al de derde keer dat hij naast de titel grijpt in een grandslamfinale. Samen met Sander Gillé verloor hij vorige maand op Roland Garros de finale van het mannen dubbelspel tegen de Kroaat Ivan Dodig en de Amerikaan Austin Krajicek. Een jaar ervoor speelde hij in Parijs de finale van het gemengd dubbel met de Noorse Ulrikke Eikeri. Toen was de titel voor de Japanse Ena Shibahara en de Nederlander Wesley Koolhof.