Dermagne laat voedselprijzen elke maand controleren

De dure winkelkar blijft de Belgische politiek beroeren. De prijzen van veel grondstoffen (granen, melk, plantaardige oliën …) dalen wereldwijd, maar dat is niet altijd te zien aan de kassa van de supermarkt. Minister van Economie, Pierre-Yves Dermagne (PS), voert daarom de politieke druk op de voedingssector op.

Prijzen bevriezen

Een maand nadat hij voedingsfederatie Fevia verzocht om de dalingen van de grondstoffenprijzen zo snel mogelijk door te rekenen in de winkelrekken, gaat Dermagne over tot actie. Het antwoord van Fevia – dat alleen belooft dat ‘elke speler aandacht zal schenken aan het probleem van voedselinflatie’ – ontgoochelt namelijk. Vanaf nu zal het prijzenobservatorium elke maand de voedselprijzen in ons land monitoren, laat de minister van Economie weten in een persbericht.

Net als in 2008 – toen het prijzenobservatorium in het leven werd geroepen naar aanleiding van een gelijkaardige prijsdiscussie – zal de overheidsinstantie de Belgische voedselprijzen in het oog houden, analyseren en systematisch afzetten tegenover onze buurlanden.

Geen prijsplafond

‘De opvallende prijsverschillen zullen systematisch worden doorgegeven aan de Belgische Mededingingsautoriteit (de instantie die moet waken over eerlijke concurrentie, red) ’, aldus de minister van Economie. Op basis daarvan kan de overheidsinstantie beslissen om verdachte prijsevoluties dieper uit te spitten. ‘Als die evoluties als abnormaal worden beschouwd, kan de Mededingingsautoriteit tijdelijke maatregelen nemen, zoals een bevriezing van de prijzen’, waarschuwt de minister.

Meerderheidspartijen PS en Vooruit en oppositiepartij PVDA willen nog verder gaan. Zij hebben een wetsvoorstel ingediend om de voedselprijzen in ons land te plafonneren, net zoals dat nu al gebeurt in Griekenland en Frankrijk. En dat om zogeheten ‘graaiflatie’ (grote bedrijven die hun marktmacht misbruiken om hun prijzen sneller te laten stijgen dan hun kosten, red) tegen te gaan. Maar binnen de overige regeringspartijen is daar op dit moment geen draagvlak voor.

Duur boodschappenlijstje

Bij een groot deel van de bevolking is dat draagvlak er mogelijk wel. Liefst 65 procent van de Belgen vindt dat ze door de inflatie nu een groter deel van hun inkomen moeten spenderen aan dagelijkse boodschappen dan vijf jaar geleden, blijkt uit de consumentenenquête van ING België. Zes op de tien denken ook dat ze een groter deel van hun geïndexeerde inkomen kwijt zijn aan energie.

Volgens de enquête proberen Belgen die inflatieschok op te vangen door op sommige uitgaven te besparen, met voeding en kleding voorop. Op sport en reizen wordt het minst bespaard. Ze zien het ook wat somber in.Door de automatische indexering zijn Belgen gemiddeld genomen goed beschermd tegen inflatiegolven. Maar vooral bij lagere inkomens volstaat het hogere loon vaak niet om de inflatieschok volledig op te vangen