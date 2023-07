Explosieve kijk op de KKK

Canvas 22.10-00.20 uur

Een subtiele regisseur is Spike Lee niet. Maar met dit hallucinante, waargebeurde verhaal over een zwarte agent die infiltreert in de Ku Klux Klan vond hij een kolfje naar zijn hand. ‘Explosieve cinema’, schreef onze recensent in 2018 toen de film hier uitkwam.

2 Zomerhit

VRT 1 20.45-21.45 uur

Een subtiele poging van de VRT om Tien om te zien te kapen, is Zomerhit niet. Maar in Blankenberge hopen Siska Schoeters en Niels Destadsbader toch weer een hele zomer lang een dijk van een feelgoodshow neer te zetten.

3 Twister

VTM 22.50-00.55 uur

Een subtiel stormpje is een tornado niet. Maar de ­Nederlandse regisseur Jan de Bont blies met zijn actiefilm over een groepje stormjagers wel de box office omver. Dat was in 1996. De storm zindert nog altijd na in de vele herhalingen van de film op tv.