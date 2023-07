Tweede zit voor beursexit van gasreder Exmar

De beursexit van de Belgische gasrederij Exmar is nog niet voor morgen. Heel wat aandeelhouders zijn niet ingegaan op het uitkoopbod van hoofdaandeelhouder Nicolas Saverys.

Het uitkoopbod bij Exmar heeft hoofdaandeelhouder Nicolas Saverys maar goed 29 procent aandelen extra opgeleverd. Dat is bekendgemaakt na beurstijd.

Het betekent dat de gasrederij tot nader order beursgenoteerd blijft. Met het aandelenpakket dat hij zelf in handen heeft en de aandelen die bij het bedrijf geparkeerd zijn, heeft Saverys nu 78 procent van de aandelen. Dat is veel te weinig om de beursexit door te zetten. Daarvoor moet hij meer dan 95 procent van de aandelen bezitten.

Het ziet ernaar uit dat hoofdaandeelhouder Saverys toch blijft mikken op een vertrek van de beurs. Er komt immers een tweede zit: van 28 augustus tot 15 september zal het uitkoopbod heropend worden. Hij zal dezelfde prijs van 11,1 euro per aandeel bieden.

De voorbije weken bleek dat heel wat kleine aandeelhouders niet opgetogen waren over die prijs. Via het beleggersplatform spaarvarkens.be en de website dejuisteprijs.be werden die kleine aandeelhouders zelfs aangemoedigd om niet in te gaan op het bod.