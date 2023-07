‘Klimaatactivisten zijn idioten van het ergste soort, stop ze alsjeblieft in de cel’

Wie slipt in de Wetstraat of in de geruchtenmolen belandt, verzeilt vroeg of laat in deze rubriek.

Idioten van het ergste soort

‘Stop ze alsjeblieft in de cel.’ In een opmerkelijke Tiktok-video trekt liberaal parlementslid Maurits Vande Reyde van leer tegen de klimaatactivisten die sportevenementen verstoren. Eerder hekelde hij al de klimaatklevers die zich vastkleven aan kunst. ‘De klimaatactivisten zijn weer bezig’, zo steekt hij nu van wal. Hij ergert zich er ook aan dat de cameraploegen die activisten hun vijftien seconden roem gunnen. ‘Ik snap niet goed waarom ze die boodschap zo duidelijk in beeld brengen. Is er geen regel om aandachtstrekkers geen aandacht te geven?’

Vlaggen van het ergste soort

Naar jaarlijkse gewoonte verdeelden Vlaams Belang en N-VA gratis leeuwenvlaggen in de buurt van de Vlaamse feestdag. Volgens Tom Van Grieken verlopen die acties steeds moeizamer. Heel wat geïnteresseerden hebben immers al een vlag besteld. ‘De markt raakt verzadigd.’ Overigens bezit de Vlaams Belang-voorzitter een verzameling van vlaggen van organisaties met een bediscussieerbare reputatie. Onder meer vendels van Al-Qaeda en van de Tamil-Tijgers liggen in zijn kelder te beschimmelen. Ze kwamen op een toevallige, maar onschuldige manier in zijn bezit.

Idioten van het ergste soort (2)

Dat van die aandachtstrekkers die geen aandacht mogen krijgen lijkt een interessante retorische vraag voor een parlementslid. Zo schijnt het nochtans niet te zijn bedoeld. Vande Reyde: ‘Als het in naam van het klimaat is, moeten we blijkbaar denken: “Oh, het is voor het goede doel, dus we mogen die mensen niet bestraffen.”Awel, daar doe ik dus niet aan mee. Die klimaatactivisten zijn idioten van het ergste soort. Het is een echte plaag. Stop ze alsjeblieft in de cel.’ Om te eindigen met de uitsmijter: ‘Als ik die bezig zie, heb ik echt zin om T-shirt te dragen met daarop: “Lang leve olie!”’

Krultangen van het ergste soort

Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA) en haar Nederlandse collega en potentieel VVD-lijsttrekker Dilan Yeşilgöz kennen elkaar goed. De twee politici zijn van Koerdische afkomst. Demir vertelt erover in Het Nieuwsblad: ‘Als we in elkaars buurt zijn, gaan we samen iets eten. Bij een goede Italiaan bijvoorbeeld, zoals laatst nog voor de Europese top in Brussel. En we appen geregeld. Soms over het werk, soms over vrouw zijn in de politiek. Maar laatst heb ik een nieuwe krultang gekocht, en gezegd dat zij dat ook zou moeten doen.’

Idioten van het ergste soort (3)

De video staat al een weekje op Tiktok, maar ging donderdag viraal op Twitter, bij uitstek de plek waar aandachtstrekkers geen aandacht wordt gegeven. Daar haalde die vlot 160.000 kijkers dankzij Steven Arents, oud-voorzitter van de Jongsocialisten die onlangs overstapte naar Groen. Speelden hier enige wraakgevoelens? Op de Vlaamse feestdag was er al enige furore toen Jong Groen tweette: ‘Leve Vlaanderen. Fuck Vlaams-nationalisme.’ Vande Reyde bereikte toen 20.000 mensen door die tweet te verspreiden met het bovenschrift: ‘Wat een bende vreselijke intolerante wappies zijn die ecologisten overal geworden.’

Terechtwijzingen van het ergste soort

Voormalig Open VLD-voorzitter Gwendolyn Rutten tikte haar partijgenoot Van der Reyde op Twitter op de vingers. ‘Democratisch verkozenen moeten evident niet oproepen om mensen “op te sluiten in een cel”.’