Vondrousova klopt tennismama Svitolina en staat in finale Wimbledon

De 24-jarige Marketa Vondrousova (WTA 42) was te sterk voor de Oekraïense Elina Svitolina (WTA 76). In twee sets werd het 6-3 en 6-3. ‘Ik kan het niet geloven’, reageerde de Tsjechische. ‘Svitolina is een vechter. Ik was zo nerveus de hele match lang. In de tweede set kwam ze terug, ze heeft me twee keer gebroken. Het is geweldig dat ik in de finale sta.’

Het is de eerste keer dat er een niet-reekshoofd in de vrouwenfinale van Wimbledon staat sinds de Amerikaanse Billie Jean King in 1963. Voor Vondrousova is het de tweede keer dat ze in een grandslamfinale staat. Ze verloor in 2019 de finale op Roland Garros van de Australische Ashleigh Barty. Haar beste resultaat op Wimbledon tot nu toe was de tweede ronde in 2021.

Vorig jaar miste Vandrousova drie van de vier grand slams na drie operaties aan haar pols. ‘Ik kon zes maanden niet spelen. Je weet nooit of je op dat niveau kan terug komen. Ik ben zo dankbaar om hier te zijn. Ik was vorig jaar naar Wimbledon aan het kijken met een gips.’

De andere halve finale moet nog gespeeld worden. Daarin neemt de Tunesische Ons Jabeur (WTA 6) het op tegen de Wit-Russische Aryna Sabalenka (WTA 2). De twee speelden al eens tegen elkaar in de kwartfinale op Wimbledon. Toen trok 25-jarige Sabalenka aan het langste eind.

Vliegen speelt finale

De laatste wedstrijd die donderdag op Centre Court zal gespeeld worden, is de finale in het gemengd dubbelspel. Hierin zal onze landgenoot Joran Vliegen samen met zijn dubbelpartner Xu Yifan vechten voor de titel. Hun tegenstanders zijn de Kroaat Mate Pavić en de Oekraïense Ljoedmyla Kichenok.