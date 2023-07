Vandenbroucke wil bedrijven twee maanden doen betalen voor zieke werknemers

In het kader van de fiscale hervorming legt Vandenbroucke het voorstel op tafel om bedrijven na de eerste maand gewaarborgd loon bij ziekte ook te laten opdraaien voor de tweede maand, pas daarna betaalt het ziekenfonds een vervangingsinkomen. De opbrengst van de maatregel – 420 miljoen euro – wil Vandenbroucke gebruiken om de patronale lasten te verminderen en, weliswaar voor een klein deel, de bedrijven aan te moedigen om langdurige zieken terug aan boord te nemen.

Voorlopig blijft het onduidelijk of de socialist zijn slag thuishaalt. Zo heerst er nog steeds vooral pessimisme over de kans dat Vivaldi tegen de nationale feestdag een fiscale hervorming op de rails krijgt. Ook de liberalen lopen niet meteen warm voor deze maatregel. Voormalig voorzitter Egbert Lachaert (Open VLD) vreest bijvoorbeeld dat de gevolgen voor de grote bedrijven kunnen meevallen, maar dat het voor de kmo’s moeilijker zal liggen. Nochtans komt ze volgens Vandenbroucke in De Tijd tegemoet aan de vraag van de MR om de arbeidsmarkt te hervormen en de competitiviteit op te krikken.

Al enkele jaren telt België meer langdurig zieken (450.000) dan werkzoekenden. Het plan Terug naar werk wil dit aanpakken. Het impliceert de financiële responsabilisering van bedrijven, ziekenfondsen en langdurig zieken zelf. Bedrijven met opvallend veel langdurig zieken riskeren vanaf dit jaar een financiële sanctie. Langdurig zieken die weigeren om de verplichte vragenlijst in te vullen over een ­mogelijke terugkeer naar werk en die niet ingaan op de uitnodiging van de nieuwe terug-naar-werkcoördinatoren, kunnen 2,5 procent van hun uitkering verliezen.

Het voorstel van Vandenbroucke opent een bijkomende deur en moet de alertheid van bedrijven rond ziekte-uitval aanwakkeren. Meer preventie kan wonderen doen, zo redeneert hij. Daarbij verwijst de minister naar landen als Duitsland of Luxemburg waar bedrijven langer dan een maand het loon van uitgevallen werknemers voor hun rekening nemen. In Nederland is dat zelfs twee jaar.

Vestzak-broekzak

De minister gaat ervan uit dat bedrijven met weinig uitval er door de verlaging van de patronale lasten alleen maar op vooruitgaan. Minder uitval betekent verder dat een bedrijf ook minder snel op zoek moet gaan naar een vervanger op de toch al krappe arbeidsmarkt. Volgens Open VLD geldt deze redenering voor de grote bedrijven, maar niet voor de kleinere kmo’s.

De werkgevers klinken in elk geval niet meteen enthousiast. Op Radio 1 sprak Pieter Timmermans, gedelegeerd bestuurder van het VBO, van ‘in het beste geval een vestzak-broekzakoperatie’. Toch sloot hij de deur voor een gesprek niet, op voorwaarde dat de minister ook verderop in de keten zou kijken. Bij de werkgevers heerst het gevoel dat de ziekenfondsen al te coulant omgaan met langdurig zieken. De middenstandsorganisatie NSZ schreeuwde moord en brand. De organisatie vindt dat de regering vooral de teruglopende concurrentiepositie moet aanpakken en oordeelt dat de minister de verantwoordelijkheid onvoldoende bij de langdurig zieke legt.

Overigens is het voorstel niet helemaal nieuw, het stond al in het regeerakkoord van de regering-Michel (2014-2018). Gaandeweg bleken werkgevers noch vakbonden in het verhaal te willen stappen. De werkgevers wilden niet opdraaien voor de kosten, de vakbonden zijn erg terughoudend als langdurig zieken een stuk van hun uitkering dreigen te verliezen. Uiteindelijk borg de Zweedse regering haar plannen op. Maar het doel van een werkzaamheidsgraad van 80 procent blijft onbereikbaar als het aantal langdurig zieken niet zakt.

In de Kamer miste Vandenbroucke de kans niet om aan het Zweedse regeerakkoord (met Open VLD, MR en N-VA) te herinneren. De minister toonde zich dan ook verbaasd over de negatieve reacties van zijn liberale partners in de regering en de N-VA in de oppositie. Hij benadrukte dat zijn versie een stuk ondernemingsvriendelijker is. Het is namelijk te bedoeling om de opbrengsten terug naar de bedrijven te laten vloeien.