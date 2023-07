Investeringen in Vlaamse Veerkracht verklaren mee de toename van de Vlaamse schulden onder minister-president Jan Jambon (N-VA). — © sebastian steveniers

Vlaanderen zou in 2026 een begroting in evenwicht halen. Maar ondertussen blijft de schuld stijgen, boven de norm die Vlaanderen zichzelf had opgelegd.