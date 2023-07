Tielt en Meulebeke keuren principieel akkoord goed over fusie

De West-Vlaamse gemeenten Tielt en Meulebeke hebben in hun gemeenteraden het principiële akkoord over een fusie goedgekeurd. Aanvankelijk zou ook Pittem deel uitmaken van de fusie, maar daar zag de gemeente uiteindelijk van af.

In de gemeenteraad van Meulebeke werd woensdag het akkoord voor de fusie met Tielt goedgekeurd. In Tielt gebeurde dat vorige week al. Het gaat om het tweede fusietraject in West-Vlaanderen. Eerder bereikten al Ruiselede en Wingene een akkoord over een fusie. Tegen het einde van het jaar moet er een definitieve beslissing volgen. ‘Tegen dan moet bijvoorbeeld ook de naam bekend zijn en moet de organisatie van de hulpverleningszones en politiezones afgeklopt worden’, zegt de burgemeester van Meulebeke Dirk Verwilst (CD&V).

Tielt en Meulebeke hebben naar eigen zeggen heel wat werk voor de boeg de komende maanden. ‘We moeten alles op organisatorisch vlak bekijken, van ICT systemen tot medewerkers. Alles moet op een lijn komen.’ Maar ook op politiek vlak is er nog een pak werk. ‘De fusie zou moeten rond zijn tegen de gemeenteraadsverkiezingen in oktober volgend jaar. We gaan in Meulebeke normaal gezien van 31 kandidaten naar 11 voor de verkiezingen. Dat zijn de minder leuke consequenties’, zegt Verwilst.

Een nieuwe naam voor de fusiegemeente is er nog niet. ‘Ik zou persoonlijk graag de naam Tielt als stad en Meulebeke als gemeente behouden. Als we een naamswijziging zouden doorvoeren, zouden we elk een deel van onze geschiedenis verliezen.’